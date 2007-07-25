Фосфорная авария: казахи кивают на голландцев, голландцы - на казахов

Казахская сторона не видит оснований для выплаты компенсаций Украине в связи с фосфорной аварией.

Об этом со ссылкой на директора компании-поставщика фосфора «Казфосфат» Кайрата ШОТБАКОВА в своем сегодняшнем номере пишет газета «Дело».

По данным издания, директор компании-поставщика фосфора опроверг обвинения в неисправности цистерн, в которых перевозился желтый фосфор по территории Украины. Он отметил, что срок эксплуатации двух из пятнадцати цистерн заканчивался в декабре 2007 года, остальных - в 2008 году. По словам К.ШОТБАКОВА, разрешение на эксплуатацию цистерн выдала мариупольская компания.

Глава «Казфосфата» заявил, что причиной аварии не мог быть и низкий уровень воды в цистернах с фосфором. Поэтому компания «не видит оснований для выплаты компенсаций Украине» в связи с аварией (ранее генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК заявлял, что межведомственная комиссия обнаружила только одно нарушение правил транспортировки фосфора - недостаточный уровень воды в цистернах. В.КОЗАК считает, что если вина «Казфосфата» будет доказана, то компания будет обязана выплатить Украине компенсацию за фосфорную катастрофу).

«Казфосфат» также не намерен оплачивать транспортировку и утилизацию фосфора. По мнению руководства компании, эти расходы должна взять на себя голландская компания Thermphos International BV, собственник груза. Голландцы же считают, что на момент аварии груз все еще принадлежал казахстанской компании, а поэтому платить не собираются. Об этом газете рассказал управляющий директор Thermphos International BV Роберт ДЕРУЙТЕР.