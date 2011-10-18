Горняков в Дзержинске поднимают на поверхность

Ситуация на шахте им. Дзержинского стабилизирована, сообщает Профсоюз работников угольной промышленности Украины. Горняков поднимают на поверхность. На шахту им. Дзержинского подано напряжение. Запускаются в работу все механизмы и агрегаты шахты, работающие от электричества, в том числе и водоотливная установка, вентилятор главного проветривания, людская клеть. Все 146 человек, находящихся в шахте, сейчас поднимают на поверхность. Никто из горняков не пострадал.

После вывода людей специалисты по охране труда проведут замеры уровня газа в выработках, все необходимые меры по дегазации. Только после этого предприятие возобновит работу в обычном режиме.