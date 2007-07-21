Минздрав просит не путать алкогольное отравление с фосфорным

Министерство здравохранения Украины опровергает информацию о том, что в Бускую центральную районную больницу Львовской области с симптомами отравления продуктами сгорания фосфора попала 38-летняя жительница села Боложинив и что она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь министра Елена ТИТАРЧУК, которая находится с бригадой Минздрава на Львовщине, сегодня, в 14 часов указанная жительница была осмотрена комиссией в составе начальника главного управления здравоохранения Львовской облгосадминистрации, доктора медицинских наук, профессора Игоря ГЕРИЧА и главного токсиколога МЗО Украины Бориса ШЕЙМАНА. «Установлено, что у женщины тяжелое алкогольное отравление. Диагноз подтвержден. А сообщение (об отравлении жительницы Боложинива продуктами сгорания фосфора – УНИАН) проскочившее в СМИ – это полная дезинформация», - отметила пресс-секретарь министра.