Один из ликвидаторов аварии ”фосфорного поезда” в критическом состоянии

Исполняющий обязанности начальника самостоятельной государственной пожарной части г. Бусска Роман ИВАСЬКИВ находится в реанимационном отделенные в центральном клиническом госпитале Министерства обороны во Львове.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, Р.ИВАСЬКИВ был среди первых ликвидаторов пожара «фосфорного» поезда в с.Ожидов и получил значительные ожоги внутренних органов и органов дыхания.

П.ВАСИЛЕНКО уточнил, что состояние спасателя не является критическим, он поступил в больницу в тяжелом состоянии и на данное время находится в реанимации, однако сейчас его состояние начало улучшаться и угрозы жизни нет.

Вместе с тем, информация о критическом состоянии Р.ИВАСЬКИВА была получена из источников от медиков.

В то же время в Бусской районной больнице сообщили об увеличении количества спасателей, которые ежедневно обращаются к медикам с симптомами отравления химическими веществами.