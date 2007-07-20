Репортаж из львовского пекла (13 фото)
Рыбой не балуют
Сегодня во Львовской области поднимают цистерны с фосфором. Ввиду потенциальной опасности фосфора, который остался в поврежденных цистернах и на почве, продолжается их орошение водой и изоляция от воздуха пожарной пеной.
|Вот так уверенно выглядят ликвидаторы аварии до...
А вот так – после. Это те, что первыми появились на месте аварии
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 746 чел. личного состава и 101 единица техники, в том числе: от МЧС - 193 чел. и 42 единицы техники, 250 чел. и 14 единиц техники “Укрзализныци”, 200 работников МВД и 12 единиц техники, 73 чел. и 24 единицы техники Минобороны, 4 бригады скорой медицинской помощи.
Процесс поднятия цистерн идет полным ходом
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 746 чел. личного состава и 101 единица техники, в том числе: от МЧС - 193 чел. и 42 единицы техники, 250 чел. и 14 единиц техники “Укрзализныци”, 200 работников МВД и 12 единиц техники, 73 чел. и 24 единицы техники Минобороны, 4 бригады скорой медицинской помощи.
Александр Кузьмук: все путем
Министры (МЗО и МЧС) любуются зараженными пейзажами с высоты
| Место события с высоты полета министра
|А это – маленький – как кажется – лагерь штаба ликвидации
|Эту технику, в отличие от «чернобыльской», не придется оставить на кладбище
|У спасателей воды хватало – им, как и крестьянам, завозили из соседних районов
|Кто полезет в ад? Спасателям выбирать не приходится
|Цистерны заливали пеной не переставая – при температуре воздуха 37 градусов жидкость постоянно самовоспламенялась
|Рыбой местная кухня не баловала – фосфора хватало и без того
Дмитрий Стаховский
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter