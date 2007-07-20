Репортаж из львовского пекла (13 фото)

Сегодня во Львовской области поднимают цистерны с фосфором. Ввиду потенциальной опасности фосфора, который остался в поврежденных цистернах и на почве, продолжается их орошение водой и изоляция от воздуха пожарной пеной.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 746 чел. личного состава и 101 единица техники, в том числе: от МЧС - 193 чел. и 42 единицы техники, 250 чел. и 14 единиц техники “Укрзализныци”, 200 работников МВД и 12 единиц техники, 73 чел. и 24 единицы техники Минобороны, 4 бригады скорой медицинской помощи.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 746 чел. личного состава и 101 единица техники, в том числе: от МЧС - 193 чел. и 42 единицы техники, 250 чел. и 14 единиц техники “Укрзализныци”, 200 работников МВД и 12 единиц техники, 73 чел. и 24 единицы техники Минобороны, 4 бригады скорой медицинской помощи.

Дмитрий Стаховский