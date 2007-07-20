Репортаж из львовского пекла (13 фото)

13:46, 20 июля 2007
Общество
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Рыбой не балуют

Сегодня во Львовской области поднимают цистерны с фосфором. Ввиду потенциальной опасности фосфора, который остался в поврежденных цистернах и на почве, продолжается их орошение водой и изоляция от воздуха пожарной пеной.

Вот так уверенно выглядят ликвидаторы аварии
А вот так – после. Это те, что первыми появились на месте аварии

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 746 чел. личного состава и 101 единица техники, в том числе: от МЧС - 193 чел. и 42 единицы техники, 250 чел. и 14 единиц техники “Укрзализныци”, 200 работников МВД и 12 единиц техники, 73 чел. и 24 единицы техники Минобороны, 4 бригады скорой медицинской помощи.

Процесс поднятия цистерн идет полным ходом

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 746 чел. личного состава и 101 единица техники, в том числе: от МЧС - 193 чел. и 42 единицы техники, 250 чел. и 14 единиц техники “Укрзализныци”, 200 работников МВД и 12 единиц техники, 73 чел. и 24 единицы техники Минобороны, 4 бригады скорой медицинской помощи.

Александр Кузьмук: все путем
Министры (МЗО и МЧС) любуються зараженными пейзажами с высоты
Место события из высоты полета министра
А это – маленький – как кажется – лагерь штаба ликвидации
Эту технику, в отличие от «чернобыльской», не придеться оставить на кладбище
У спасателей воды хватало – им, как и крестьянам, завозили из соседних районов
Кто полезит в ад? Спасателям выбирать не приходится
Цистерны заливали пеной непереставая – при температуре воздуха 37 градусов жидкость постоянно самозагорялась
Рыбой местная кухня не баловала – фосфора хватало и без того

Дмитрий Стаховский

 

 

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