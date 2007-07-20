Сколько денег теряет государство на ремонтах дорог. Пресс-конференция главы Тендерной палаты

11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция председателя правления Тендерной палаты Украины Владимира Лабы на тему: “Сколько средств теряет государство на ремонтах дорог”, во время которой будет сообщено о выявленных Тендерной палатой Украины злоупотреблениях Автодром при расходовании государственных средств (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 332-03-97, 8 (097) 218-99-16. Регистрация на мест по редакционным удостоверениям.