Украина завершила рассекречивание данных об урановых месторождениях

Украина завершила процесс рассекречивания данных по 9 месторождениям урановых руд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент НАЭК "Энергоатом", генеральный директор госконцерна "Укратомпром" Андрей ДЕРКАЧ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Рассекречивание информации по девяти месторождениям, большая сложная работа, которая проводилась в течение последних трех месяцев, уже завершена. Наконец мы сможем предоставить для наших партнеров реальные цифры по возможности разработки этих объектов", - сказал он.

При этом А.ДЕРКАЧ добавил, что интерес к разработке месторождений урановых руд, расположенных на территории Украины, в настоящее время проявляют компании из Франции, США, Канады, Южной Кореи и России.

Как сообщал УНИАН, в марте министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО разрешил снять гриф секретности с данных по девяти урановым месторождениям, расположенных на территории страны.

Справка УНИАН. На сегодняшний день Украина имеет 12 детально разведанных урановых эндогенных месторождений. По опубликованным данным (начало 2005 года), разведанные запасы урана в Украине составляют 131 тыс. тонн. Крупнейшие из них расположены в Кировоградском рудном районе.

Промышленную добычу урана в Украине осуществляет ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Желтые воды, Днепропетровская область). Кроме того, добычу урана планируется осуществлять ГП «Дирекция предприятия, строящегося на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд».

На украинских АЭС эксплуатируется 15 энергоблоков типа ВВЭР суммарной установленной мощностью 13,8 ГВт. Для обеспечения их работы ежегодно необходимо около 2,5 тыс. тонн урана и 150 тонн комплектующих из сплавов циркония и нержавеющих сталей.

Спотовая цена на уран на прошлой неделе (11-17 июня) незначительно выросла - на 0,7% и по состоянию на 18 июня зафиксировалась на уровне 136 долл. за фунт U3O8.

Украина к 2030 году намерена нарастить добычу урана в 8,6 раза - с 0,8 тыс. до 6,4 тыс. тонн в год.