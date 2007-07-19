Во Львовской области начали поднимать цистерны с фосфором

Во Львовской области началось поднятие неповрежденных железнодорожных цистерн, в которых перевозился желтый фосфор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ во время посещения Львовской областной специализированной детской клинической больницы.

«В эти минуты происходит поднятие первой цистерны», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Бусском районе Львовской области на перегоне Красное-Ожидов сошли с рельс и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда. Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовозгорание 6 цистерн.

Во время тушения пожара образовалось облако из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попали 14 населенных пунктов Бусского района, где проживает 11 тысяч человек, а также отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.

Из 6 населенных пунктов Бусского района временно отселены более 800 жителей. За медицинской помощью обратился 81 человек.

Сегодня, 19 июля, вице-премьер-министр Александр КУЗЬМУК сообщил о новом этапе ликвидации аварии, который предусматривает поднятие неповрежденных цистерн с желтым фосфором и очистку окружающей среды. По словам А.КУЗЬМУКА, все уцелевшие цистерны с желтым фосфором будут отправлены назад, в Казахстан. «На это Президент дал десять дней», - сказал он. Вице-премьер добавил, что цистерны «мы не будем здесь накапливать, будем отправлять по одной-две-три».

Также, по его словам, предусмотрено, что вокруг места аварии будет снят слой почвы и вывезен в Казахстан для обработки.