В Москве идет опрос родителей для открытия украинского класса

В Москве проводится анкетирование родителей для открытия украинского класса в 2012/2013 учебном году

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили организаторы открытия украинского класса в Москве.

“Сейчас рабочая группа по открытию украинского класса в Москве при поддержке Посольства Украины, украинских общественных организаций и Министерства образования Украины проводит анкетирование родителей, которые хотели бы учить детей украинской культуре в рамках базовой школьной программы”, - говорится в сообщении.

Организаторы объяснили, что цель анкетирования - выбрать наиболее удобно расположенную школу и определиться по уклону (лингвистический, математический и т.п.) для открытия класса в 2012/2013 учебном году.

Все желающие могут заполнить анкету на сайте http://clck.ru/LamP

Кроме того, организаторы отмечают, что на сегодняшний день в Москве дети школьного возраста имеют возможность изучать украинский язык и предметы украиноведческого цикла в группе украинистики Московского городского дворца детского (юношеского) творчества на Воробьевых горах, Украинской воскресной школе им. П.Поповича.

В то же время, в связи с отсутствием общеобразовательного учебного заведения, где бы изучение украинского языка и литературы и предметов украиноведческого цикла осуществлялось на постоянной основе и по программам, согласованным министерствами образования и науки Украины и РФ, начата работа с целью открытия украинской школы или класса на базе одного из учебных заведений г. Москвы.

Отмечается, что ученики украинской школы (класса) смогут изучать не только украинский язык и литературу, историю Украины, но и получать знания о ее культуре, традициях и современной жизни. Такое учебное учреждение станет своеобразным просветительским и культурным очагом для этнических украинцев, русских и представителей других национальностей.

После окончания обучения выпускники получат документы об образовании государственного образца как Российской Федерации, так и Украины, которые будут давать им право на поступление в высшие учебные заведения в обеих странах.

Кроме того сообщается, что в соответствии с международными обязательствами Украины, предусмотренными международными договорами и общегосударственными программами, ежегодно иностранцам предоставляется возможность получать высшее образование в Украине за счет государственных стипендий. При этом основным условием для их получения является знание украинского языка на уровне, достаточном для получения образования в высших учебных заведениях Украины.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК выразил надежду, что первые украинские классы в гимназиях Москвы и Санкт-Петербурга откроются 1 сентября этого года. По словам Д.ТАБАЧНИКА, велись переговоры с департаментами образования двух российских городов, чтобы определить авторитетные гимназии для открытия украинских классов.

3 июня министр образования и науки РФ А.ФУРСЕНКО заявил, что его ведомство поддерживает создание украинских гимназий в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время, во время встречи с украинской общиной 15 июня А.ФУРСЕНКО заявил, что украинская диаспора в РФ также должна нести ответственность за наполнение украинских школ в Москве и Санкт-Петербурге.

22 сентября с.г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что пассивность украинской общины не позволяет открыть украинские классы в Москве. По его словам, по состоянию на 1 сентября, несмотря на активную информационную кампанию, поступило только одно заявление от родителей об обучении в украинском классе.

24 августа министр правительства Москвы, руководитель департамента образования российской столицы Исаак КАЛИНА сообщил, что в Москве не будут открываться украинские классы с 1 сентября из-за отсутствия школьников. «Мы готовы открыть классы с любым языком (обучения), когда есть соответствующие заявления от родителей», - сказал И.КАЛИНА. Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, есть ли такие заявления, он отрицательно покачал головой.