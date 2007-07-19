Эколог Владимир Борейко считает, что власть врет людям

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко не верит заверениям МЧС, что фосфорного облака не существует. Об этом он сказал корреспонденту УНИАН: "Насколько мне известно, облако сейчас пошло на северо-запад. Государственные органы утверждают, конечно, что дальше Львовской области оно не пойдет, но думаю, это не так. Облако может пойти как на полесские области Украины, так и на Польшу с Белоруссией. И, скорее всего, отравляющие вещества уже вышли за территорию области".

Эколог не исключает возможности заражения колодцев в радиусе 60 километров: "Фосфор, как красный, так и желтый, отнесен ко второй категории отравляющих веществ. Это сильно действующее вещество. Оно очень сильно воздействует на дыхательную систему человека, поражает нервную систему и даже может вызвать остановку сердца. Фосфор наносит мощнейший удар по организму. Но, на наш взгляд, самое опасное произойдет, когда весь этот фосфор осядет и проникнет в ближайшие водоемы. Это нанесет ущерб рыбе и тем людям, которые будут купаться или пить из этих водоемов. Фосфор может попасть в грунтовые воды. И это будет самой большой проблемой, поскольку такие процессы у нас никем не контролируются. Таким образом, колодцы в радиусе шестидесяти километров могут оказаться просто отравленными".

Владимир Борейко считает, что власть замалчивает истинные масштабы катастрофы: "Считаю, что власть врет людям. Ведь подобное мы наблюдали с недавней гибелью рыбы на Азовском море, когда они назвали это скромно летним замором. Но летний замор обычно происходит в августе, а не в июне. Такая же картина наблюдалась под Днепродзержинском, когда произошли выбросы фенола в атмосферу, и многое другое".

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