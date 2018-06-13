Что происходит с фосфором? Комментарии специалистов

Катастрофа на Львовщине вызывает аналогию с Чернобылем по крайней мере в одном аспекте: мы не знаем правду. Данные о вероятных последствиях катастрофы для здоровья так разноречивы, а официальные лица и дипломированные специалисты порой высказывают настолько полярные мнения, что воссоздать целостную картину, равно как и поверить в опасность или безопасность экологической обстановки крайне сложно. Целый ряд вопросов, связанных с аварией остался без ответа. Нужно ли было принудительно выселять людей? Опасна ли фосфорная туча? И, наконец, вопросы который беспокоит жителей пострадавших районов: безопасны ли продукты, еда, вода? И если силовой вице-премьер Александр Кузьмук говорит, что безопасны, то как это вяжется с предупреждением Минприроды о том, что концентрация фосфорного ангидрида превышает норму в 23 раза? Мы задали эти вопросы ученым токсикологам.

Валерий Станкевич, доктор медицинских наук, заведующий лаборатории гигиены почвы и отходов Института гигиены и медицинской экологии:

ФОСФОР НАДО ПЕРЕВОЗИТЬ ТАК ЖЕ, КАК ЯДЕРНЫЕ ОТХОДЫ

Наш институт работает за бюджетные деньги и в рамках заданий, которые дает Академия медицинских наук или Минздрав. Пока мы никаких заданий не получали, и поэтому информации из первых рук у нас нет. Можем строить предположения только исходя из увиденного по телевизору.

Первый вопрос, который у меня возник: как могла произойти подобная катастрофа? Фосфор – особо опасное вещество. Он должен транспортироваться особым образом – по согласованному маршруту, с особым режимом прохождения через населенные пункты, определенной скоростью. Все должно быть строго запаковано и регламентировано.

Раньше для транспортировки таких веществ существовали так называемые литерные маршруты. А сейчас – подцепили вагоны к обычному поезду и повезли?

А ядерные боеголовки могли бы таким же образом перевозить? Однозначно – нет. Почему же так обошлось с фосфором?

Относительно надвигающейся «фосфорной тучи»… Любой учебник скажет: белый фосфор легко окисляется водными растворами солей, что и используется для обеззараживания. Я смотрю комментарии по телевидению: там первое время никто не упоминал, что это белый фосфор. Желтый фосфор – это тот же технический белый фосфор, недостаточно очищенный. При температуре более 15 градусов мнется как пластилин. Белый фосфор растворяется только в определенных соединениях. А ведь все давно известно. Известно, в каком противогазе работать для обеззараживания… Смотрю по телевизору: люди работают в каких-то лепестках вместо противогазов.

Концентрацию фосфора надо постоянно измерять. Способов измерять – полно, методик валом. Про концентрации при этом никто ничего не говорит. Что это такое? Люди ведь должны знать уровень концентрации! Ранее случались испарения от нескольких грамм до килограммов, но такого не было.

Читаю сообщение: уровень фософорных ангидридов превышен в 23 раза… То говорят, что можно пить воду, то говорят, что нельзя. Я не могу отвечать за людей. Я могу рекомендовать что-то МОЗу, когда есть цифры. Предельно допустимая норма концентрации – одна десятитысячная миллиграмма на литр воды. Это нормируется по токсичности. Пригласите службы, пусть измерят, а потом делайте выводы… Если предельно допустимая концентрация фосфора выше, то о чем мы вообще говорим?

Опасность остается. И последствия хронических отравлений фосфором намного опаснее, чем просто острые отравления.

Исаак Трахтенберг, академик, Институт медицины труда АМН Украины:

КОНЦЕНТРАЦИЯ ФОСФОРА В ЗОНЕ ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМУЮ НОРМУ В 6200 РАЗ?

Конечно, фосфор опасен, он относится к первому, самому высокому, классу опасности. Но когда его заливают водой – а это делали при аварии, – то он превращается в ортофосфорную кислоту. Это тоже не «подарок», но это уже все-таки второй класс опасности. И фосфор элементарный и фосфор в виде ортофосфорной кислоты – это токсические вещества, яд.

Журналисты и медики нагнетают обстановку, и иногда у людей появляется страх, явления невроза, которые потом трудно дифференцировать – действительно ли это отравление, или это ятрогения (внушение). Есть предельно допустимые концентрации, так называемые ПДК.

С фосфором работают на предприятиях, где там установлены ПДК. Это 0,03 миллиграмма на кубический метр. Есть ПДК содержания фосфора в атмосферном воздухе – это десятитысячные миллиграмма на кубический метр. Буду точным. По нашему законодательству, предельно допустимая концентрация воздуха рабочих помещений – 0,03 мг на кубический метр. Временно допустимая концентрация фосфора в атмосферном воздухе – 0,0005 миллиграмма на кубический метр. Предельно допустимая концентрация фосфора в воде – 0,0001 миллиграмма на литр. При этом везде упоминается, что класс опасности паров первый, самый высокий.

Надо добиться того, чтобы во всех районах и селах, где оказалось повышенное содержание фосфора, немедленно были достигнуты безопасные уровни. При этом особое внимание должно быть обращено на беременных, детей, людей с хроническими заболеваниями.

Симптомы отравления фосфором такие же, как симптомы любого острого отравления, но есть специфика: жжение во рту, ощущение жжения в желудке и при отрыжке – запах чеснока. При тяжелых отравлениях фосфора возникают поражения центральной нервной системы.

Ни в прессе, ни в сообщениях своих коллег я не слышу, каковы концентрации в атмосферном воздухе, в воде, в пищевых продуктах и на зеленых насаждениях. При этом есть сообщения про фосфорную тучу, что это производит неизгладимое впечатление даже на меня.

По отдельным данным, концентрация фосфора в зоне – 3,1 миллиграмма на кубический метр. Это намного выше норматива безвредного содержания (в 6200 раз? – Авт.). Но даже если концентрация 3,1, то, учитывая огромные возможности разведения паров фосфорной кислоты, она будет снижаться. Поэтому я настроен оптимистично и верю, что ситуация будет нормализована.

Ми также обратились с несколькими вопросами к Владимиру Борейко, директору Киевского эколого-культурного центра:

КОЛОДЦЫ В РАДИУСЕ 60 КИЛОМЕТРОВ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ПРОСТО ОТРАВЛЕННЫМИ

– Скажите, что в данный момент происходит на месте аварии?

– Насколько мне известно, облако сейчас пошло на северо-запад. Государственные органы утверждают, конечно, что дальше Львовской области оно не пойдет, но думаю, это не так. Облако может пойти как на полесские области Украины, так и на Польшу с Белоруссией. И, скорее всего, отравляющие вещества уже вышли за территорию области.

– Некоторые утверждают, что масштабы катастрофы значительно преувеличены. Каково Ваше мнение?

– Фосфор, как красный, так и желтый, отнесен ко второй категории отравляющих веществ. Это сильно действующее вещество. Оно очень сильно воздействует на дыхательную систему человека, поражает нервную систему и даже может вызвать остановку сердца. Фосфор наносит мощнейший удар по организму. Но, на наш взгляд, самое опасное произойдет, когда весь этот фосфор осядет и проникнет в ближайшие водоемы. Это нанесет ущерб рыбе и тем людям, которые будут купаться или пить из этих водоемов. Фосфор может попасть в грунтовые воды. И это будет самой большой проблемой, поскольку такие процессы у нас никем не контролируются. Таким образом, колодцы в радиусе шестидесяти километров могут оказаться просто отравленными.

– Что будет с пожарными, которых бросили на борьбу с катастрофой, не снабдив их респираторами?

– К сожалению, это у нас это уже традиция. Если помните, так, без респираторов, посылали пожарных и на Чернобыльскую станцию... Не будучи подготовленным соответствующим образом, пожарные просто потом пойдут по второй, по третьей группе инвалидности.

– Известны ли Вам подобные, «фосфорные», инциденты?

– Слышал, нечто подобное произошло когда-то в Китае.

– Можно ли сказать, что власть замалчивает катастрофу?

– Считаю, что власть врет людям. Ведь подобное мы наблюдали с недавней гибелью рыбы на Азовском море, когда они назвали это скромно летним замором. Но летний замор обычно происходит в августе, а не в июне. Такая же картина наблюдалась под Днепродзержинском, когда произошли выбросы фенола в атмосферу, и многое другое.

– Чего нам следует в результате всего этого ждать?

– Будут уничтожены видимые причины экологической катастрофы. Все разъедутся по домам и забудут, в то время как отравляющие вещества никуда не денутся, они останутся в воде и почве. Технические средства, применяемые еще с советских времен, устарели, специалистов соответствующих у нас нет. И мониторинга окружающей среды у нас никакого не ведется.

Маша Мищенко, Антон Зикора