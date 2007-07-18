Техногенная катастрофа на Львовщине: день третий (хроника)

16 июля в 16.55 в Бусском районе Львовщины на перегонке Красне-Ожидив сошли с рельс и опрокинулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда №2005 (всего в составе поезда было 58 вагонов). Цистерны следовали со станции Аса (Джамбул, Казахстан) до станции Оклеса (Республика Польша). Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовозгорание 6 цистерн.

18.07.2007 19:38

Не исключена повторная утечка фосфора

В настоящее время специалисты не могут однозначно сказать, не произойдет ли повторной утечки фосфора после того, как цистерны будут поднимать с места аварии для транспортировки в Казахстан.

Об этом сегодня сообщил во время пресс-конференции первый заместитель начальника ГУ МЧСУ во Львовской области Иван ДИДУХ.

По его словам, проблема, в первую очередь, заключается в том, что цистерны находятся в хаотическом состоянии и на сегодняшний день нет возможности тщательного обследования, какого диаметра в них трещины.

Вместе с тем, И.ДИДУХ отметил, что реальной угрозы населению и окружающей среде нет. По его словам, “облако, которое образовалось на месте возгорания желтого фосфора - это лишь продукты сгорания. Но это очень маленькое количество продуктов сгорания. Во время отбора проб в населенных пунктах, прилегающих к зоне аварии, экологи никаких вредных веществ не выявляют".

18.07.2007 19:00

В 6 утра начнут поднимать неповреждённые огнём цистерны с фосфором

Завтра, 19 июля, утром начнут поднимать первые три неповрежденные огнем цистерны, которые перевернулись в результате аварии грузового поезда во Львовской области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Как отмечается в сообщении, представители казахской компании, отправившей груз – ТОО «Казфосфат», прибывшие сегодня утром на место аварии, разработали рекомендации по механизму ликвидации утечки желтого фосфора из цистерн.

По данным «Укрзализныци», работы по поднятию трёх цистерн, которые не были повреждены огнем, должны начаться завтра в 6.00, подготовительные работы будут завершены сегодня.

В «Укрзализныце» также сообщили, что, согласно оперативной информации, уже поднят один грузовой вагон, перевозивший кокс.

18.07.2007 18:16

Фосфорное облако никуда не летит, потому что его нет?

На сегодня фосфорного облака, образовавшегося в результате техногенной катастрофы в Львовской области, не существует.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, комментируя слова представителя Еврокомиссии Барбары ХЕЛФФЕРИХ по поводу того, что “главной проблемой на сегодня является фосфорное облако”.

По словам П.ВАСИЛЕНКО, на сегодня “фосфорного облака не существует, и говорить об угрозе его попадания на территорию других областей Украины, Польши – означает распространять домыслы”.

П.ВАСИЛЕНКО отметил, что во время пожара “было облако из продуктов горения, однако оно за несколько часов после локализации пожара рассеялось, и на данное время угрозы жизни и здоровью людей и близлежащей среде, в том числе и в пострадавшем районе, нет”.

Как сообщал УНИАН, сегодня представитель Еврокомиссии Барбара ХЕЛФФЕРИХ заявила, что Мониторинговый информационный центр Европейской комиссии предложил Украине помощь в виде осуществления экспертизы последствий для окружающей среды аварии поезда с фосфором во Львовской области.

Она также отметила, что главной проблемой на сегодня является фосфорное облако. “Облака не считаются с границами. И они могут попасть в Польшу или Румынию, однако пока мы не имеем такой информации”, - сказала Б.ХЕЛФФЕРИХ.

18.07.2007 16:38

Правительственная комиссия предлагает расслабиться?

По результатам исследований, проведенных органами санэпидслужбы, государственной экологической инспекции, водного хозяйства и ветеринарной службы, по состоянию на 13 час. 18 июля превышение предельно допустимой концентрации соединений фосфора в воздухе, воде и почве не обнаружено. Об этом на правительственном портале сообщает Правительственная комиссия по расследованию причины аварии на железнодорожном пути, произошедшей во Львовской области.

Как говорится в сообщении, обследованы населенные пункты Буского, Каменско-Бугского, Бродовского и Радеховского районов Львовской области. Кроме того, лабораторией Государственной экологической инспекции в Волынской области подтверждено качество и безопасность воды реки Западный Буг и мелиоративных каналов от места возникновения чрезвычайной ситуации к смежным районам Львовской и Волынской областей.

Воздух, вода в колодцах и открытых водоемах вполне безопасны для людей и животных. Так, например, исследование содержания фосфорного ангидрида в воздухе сел Ожидов, Иосифовка, Олеско, Янгеловка, Лесное Буского района составляют от 0,045 до 0,08 мг на куб. м, населенных пунктах Станиславчик, Руда-Бродовка, Бродовского района - 0,03 – 0,08, Лопатин, Хмельная Радеховского района - 0,15–0,25, Полуничное Каменско-Бугского района - 0,004–0,006, что не превышает норматива - 0,15 мг на куб. м.

Питьевая вода в колодцах жителей населенных пунктов Буского района содержит полифосфат ниже нормы, что составляет 3,5 мг на литр. Пробы отбирались у граждан Габи О.Е.(с. Ожидов) – 0,17 мг на литр, Олийнык Я.П. (с. Лесное) – 2.9 мг на литр, Петрова О.М. (с. Иосифовка) – 2,9 мг на литр, говорится в сообщении.

Содержание фосфатов в реках Рутка – 0,1 мг на литр, Родоставка – 0,16 мг на литр, Хмельная – 0,17 мг на литр, Пустая – 0,2 мг на литр, Солотвино – 0,26 мг на литр, безымянный ручей возле села Ожидов (100 м от места аварии) – 0,48 мг на литр, Островка – 1,97 мг на литр, Западный Буг – 3,35 мг на литр, тогда как норма – не больше 3,5 мг на литр.

По данным комиссии, анализ состояния окружающей среды осуществляется путем постоянного отбора проб воздуха, воды и почвы, а также их лабораторных исследований, и будет продолжаться до полного завершения ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Результаты экспертиз будут доведены до сведения сельских и районных советов, участковых инспекторов милиции и средств массовой информации.

18.07.2007 16:16

С территории поражения фосфором госпитализированы 72 человека

Во Львовской области продолжаются мероприятия по предоставлению медицинской помощи жителям населенных пунктов, которые попали в зону поражения продуктами горения в результате чрезвычайной ситуации на железной дороге вблизи села Ожидив Буского района Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, по состоянию на 14.00 18 июля в медицинские заведения госпитализированы 72 человека, из них 19 детей: во Львове и области - 69 человек, в Тернопольскую областную клиническую больницу - 1 человек и г. Киеве - 2 человека (которые на момент аварии находились на территории поражения) госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.

Дети госпитализированы: в областную детскую клиническую больницу, областную детскую клиническую больницу "Охматдет", Львовскую городскую детскую клиническую больницу. В сообщении отмечается, что все дети осмотрены ЛОР-врачом, проведено лабораторное и ультразвуковое обследование, патологии не выявлено.

Также в сообщении приводятся слова главного внештатного токсиколога Минздрава Бориса ШЕЙМАНА, который, в частности, отметил: "Обращения граждан с симптоматическими жалобами на отравление учащаются. Медики это предполагали. Люди обеспокоены ситуацией, однако обращаются также и те, у кого нет симптомов, то есть срабатывают психогенные реакции, настороженность. Медики, конечно, осматривают всех. Пострадавших с клиническими проявлениями госпитализируют. Проводится клинический и лабораторный мониторинг функционального состояния органов и систем пострадавших в течение не менее 3 суток".

Кроме того, в сообщении говорится, что в населенных пунктах, которые размещены близко к месту катастрофы, областной СЭС 17 июля были отобраны пробы атмосферного воздуха, воды, и что по результатам исследований превышения предельно допустимых норм концентраций фосфорного ангидрида и полифосфатов не обнаружено.

Также сообщается о создании штаба Министерства здравоохранения по ликвидации аварии. Для предоставления медицинской помощи населению в зоне поражения работают 9 бригад скорой медицинской помощи, реанимобиль с необходимыми лекарственными средствами. В больницах Львова и Буска увеличен запас лекарств, развернуто дополнительное количество коек.

Обследованы и продолжаются профилактические осмотры жителей населенных пунктов, попавших в зону поражения. Была проведена частичная эвакуация жителей населенных пунктов Буского района (всего 793 чел.). Эвакуированные размещены в городах Буск и Золочив. Для эвакуации привлекалось 30 автобусов.

В населенных пунктах продолжаются мероприятия по ликвидации последствий, связанных с аварией. В регионе постоянно работают главный государственный санитарный врач Украины Сергей БЕРЕЖНОВ, главный токсиколог Минздрава и группа специалистов. Ситуация находится на контроле Минздрава Украины.

18.07.2007 15:13

Работники прокуратуры покинули место аварии ввиду угрозы для жизни

Прокуратура Львовской области рассматривает четыре версии техногенной аварии, которая произошла в селе Ожидов Буского района.

Как сообщил сегодня во время пресс-конференции прокурор Львовской области Анатолий ПРИШКО, катастрофа могла произойти в результате неправильных действий работников локомотивной бригады, нарушения правил безопасности при перевозке опасного груза, ненадлежащее состояние рельс. Не исключается, что авария могла произойти в результате вмешательства посторонних лиц.

"Ни одна из этих версий не исключена, и работа ведется во всех направлениях. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-поисковые мероприятия. Работа продолжается круглосуточно”, - отметил А.ПРИШКО.

Прокурор Львовской области сообщил, что уже допрошен ряд лиц, в частности, работников железной дороги, а также экспедитор из Казахстана, сопровождавший груз. Также проведены выемки документов, касающихся состояния колеи, перевозки груза, технического состояния подвижного состава.

Также А.ПРИШКО проинформировал, что назначен ряд экспертиз, в частности, техническая экспертиза подвижного состава и рельс, пожарно-техническая, эколого-экономическая. Вместе с тем, он сообщил, что работникам прокуратуры пришлось временно прекратить осмотр места происшествия, поскольку "на сегодняшний день существует угроза для жизни и здоровья людей, в том числе работников, которые могут проводить осмотр места происшествия, и экспертов». «И до сих пор там есть большое количество дыма, токсичных газов, поєтому ждем, когда нам дадут разрешение продолжить работы", - отметил А.ПРИШКО.

18.07.2007 15:05

Еврокомиссию беспокоит фосфорное облако

Мониторинговый информационный центр Европейской комиссии предложил Украине помощь в виде проведения экспертизы последствий для окружающей среды аварии поезда с фосфором во Львовской области.

Об этом УНИАН сообщила представитель Еврокомиссии Барбара ХЕЛФФЕРИХ.

“Мониторинговый информационный центр предложил украинской власти сделать экспертизу средне- и долгосрочных последствий для окружающей среды этой аварии. Украина сейчас рассматривает это предложение”, - сказала она.

Представитель Еврокомиссии отметила, что ЕС готов предоставить Украине и другую помощь, в частности, предоставить самолеты, полевые госпиталя, средства пожаротушения, если будет соответствующий запрос от Украины.

“Мы можем действовать, если есть запрос. Пока такого запроса нет, мы должны считать, что ситуация находится под контролем украинской власти”, - сказала Б.ХЕЛФФЕРИХ.

Она также отметила, что Еврокомиссия поддерживает контакт с украинской властью.

Говоря о катастрофе, представитель Еврокомиссии отметила, что главной проблемой сегодня является фосфорное облако.

“Облака не признают границ. И они могут попасть в Польшу или Румынию, хотя пока мы не имеем такой информации”, - сказала Б.ХЕЛФФЕРИХ.

18.07.2007 13:44

«Казфосфат» ручается за цистерны, в которых перевозился фосфор

Партия с фосфором, которую перевозил поезд, потерпевший аварию во Львовской области, была передана в технически исправных цистернах. Об этом УНИАН сообщила советник председателя Правления ТОО «Казфосфат» Айсулу ОРАЗОВА.

«Данная партия с желтым фосфором в соответствии с технологическим регламентом была передана в технически исправных цистернах, согласно соответствующим актам, официальным представителям перевозчика - АО НК «Казахстан Темир Жолы» на станции Аса 5 июля 2007 года и была отправлена перевозчиком 6 июля 2007 года в 01 час. 50 мин. ночи поездом №3801», - отмечается в сообщении «Казфосфат» со ссылкой на А.ОРАЗОВУ. По ее данным, в 15 цистернах перевозилось 600-700 тонн фосфора, что является обычной партией. Груз сопровождали представители отправителя.

Как сообщила А.ОРАЗОВА, ТОО «Казфосфат» направила в Украину 5 своих специалистов на место аварии грузового поезда. «Группа наших специалистов находится сейчас в Украине для оказания максимальной помощи в устранении последствий аварии, оказания содействия комиссии по расследованию причин аварий, а также выяснению других вопросов, связанных с этим ЧП», - отметила она.

По ее словам, более детальную информацию компания предоставит, как только получит объективную информацию от своих специалистов с места аварии.

Вчера, 17 июля, министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ сообщил, что люди, сопровождающие поезд, перед сходом цистерн с рельс услышали хлопок. В связи с этим министр отметил, что необходимо проверить тележки, на которых везли цистерны, а также устройства, контролирующие давление в цистернах.

"Укрзализныця" рассматривает три версии аварии: проблемы с железнодорожными путями, проблемы с подвижным составом, либо несоблюдение правил перевозки опасных грузов.

18.07.2007 13:34

Кузьмук разрешил людям купаться и пить воду из колодцев

Вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК заявил, что последствия аварии поезда на Львовской железной дороге, перевозившего фосфор, практически локализованы, опасности для здоровья людей, а также угрозы окружающей среде нет.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-центра Главного управления МЧС во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, который находился на месте происшествия.

Также, по словам П.ВАСИЛЕНКО, А.КУЗЬМУК призвал журналистов и местных жителей не паниковать и не распространять неправдивую информацию об аварии.

«Призываю журналистов, жителей Львовщины не паниковать и не допускать распространения неправдивой и искаженной информации об аварии железнодорожного поезда. Погибших, травмированных, как это передали некоторые СМИ, нет. Людям разрешается купаться в водоемах и пить воду из колодцев. Никаких оснований говорить о том, что во Львовской области в пострадавших районах сложилась чрезвычайная ситуация, представляющая угрозу жизни людям, нет», - процитировал слова А.КУЗЬМУКА П.ВАСИЛЕНКО.

Также начальник пресс-центра сообщил, что на месте происшествия находится главный государственный санитарный врач Украины Сергей БЕРЕЖНОВ, который сегодня также заявил об отсутствии угроз для здоровья людей и окружающей среды.

«В действительности, жителям можно употреблять воду из колодцев, находиться на свежем воздухе и даже отдыхать на водоемах», - сказал С.БЕРЕЖНОВ.

Спецвойска химической защиты, которые вчера прибыли на место аварии поезда, не приступили к проведению дезактивации пораженного фосфором участка земли, поскольку специальная комиссия, заседание которой проходит в настоящее время, решает вопрос об утилизации почвы, которая будет собрана с поверхности земли на месте утечки желтого фосфора.

18.07.2007 12:58

Один из владельцев сгоревшего фосфора объявлялся в розыск Интерполом

Собственником 15 цистерн с желтым фосфором, которые сошли с рельс 16 июля, является компания «Казфосфат». Об этом пишет газета "Дело". Казахстанская пресса связывает эту фирму с гражданами Израиля Львом Леваевым и Аркадием Гайдамакой. По данным агентства «ЦентрАзии», последний из бизнесменов объявлялся в розыск Интерполом по требованию Франции. Сейчас оба предпринимателя проживают в Израиле.

"Ура-Информ" пишет, что в Украине бизнесмен Леви Леваев, владелец Africa Israel Group, известен своими планами строительства в Запорожье крупномасштабного торгового центра общей площадью около 150 тыс. квадратных метров. В апреле текущего года Africa Israel Group объявила о приобретении около 4,7 гектаров земли в Запорожье. Бизнесмен Аркадий Гайдамак (Арье Бар-Лев) родился 8 апреля 1952 года в Бердичеве (Житомирская область).

Опасный груз «Казфосфата» следовал в Польшу и его ориентировочная стоимость составляет около 3 миллионов долларов.

В то же время эксперты убеждены, что основной ущерб от аварии нанесен не собственникам груза, а окружающей среде и жителям Львовской области. По оценкам высокопоставленного источника в МинЧС, предварительная информация об аварии позволяет говорить, что на ликвидацию всех ее последствий необходимо потратить около 100 миллионов гривен. При этом почти всю сумму придется оплатить государству. Ведь страховое возмещение в этом случае не превысит 2 миллиона гривен.

18.07.2007 12:53

На место техногенной аварии прибыли специалисты из Казахстана

Час назад на место аварии грузового поезда в селе Ожидив Буского района Львовской области прибыли представители комиссии завода-производителя фосфора из Республики Казахстан.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО.

Как он сообщил, представители завода-производителя побывали на месте катастрофы. Вместе с членами правительственной комиссии выяснили обстоятельства утечки и распространения фосфора.

В настоящее время проводится экстренное заседание с целью принятия решения по утилизации фосфора и земли с места разлива фосфора.

По словам П.ВАСИЛЕНКО, пока не обсуждался вопрос относительно соблюдения правил техники безопасности казахстанской стороной во время перевозки желтого фосфора.

Сегодня министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ не исключил, что причиной аварии грузового поезда под Львовом стало техническое состояние цистерн.

18.07.2007 12:45

Точная химическая формула разлитого фосфора пока неизвестна

В военно-клиническом центре Министерства обороны Украины в Западном регионе находятся 18 потерпевших от разлива фосфора во Львовской области.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, диагноз пострадавших - «острое ингаляционное отравление продуктами горения фосфора». Из них три человека – в состоянии средней степени тяжести, все остальные – легкого.

Начальник военно-медицинского клинического центра полковник Сергей ПЕТРУК заверяет, что угрозы их жизни нет.

Продолжаются работа по ликвидации последствий техногенной катастрофы, произошедшей во Львовской области, в которой активное участие принимают военнослужащие Вооруженных Сил Украины. За минувшую ночь значительно усилился контингент личного состава и материально-технических средств в зоне аварии.

Сегодня, 18 июля, по состоянию на 9.00 в районе аварии работает свыше 200 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и задействовані приблизительно 60 единиц автотранспорта и специальной техники.

Ожидается, что основные мероприятия по нейтрализации желтого фосфора в районе его утечки из железнодорожных цистерн вблизи села Ожидов начнутся по прибытии специалистов из Республики Казахстан. Они должны сообщить точную химическую формулу именно этого желтого фосфора и предоставить практические рекомендации для максимально эффективной нейтрализации этого токсичного вещества.

Планируется, что вместе с военнослужащими 704 отдельного полка РХБ защиты Западного оперативного командования казахстанские специалисты будут принимать участие в обследовании пораженной фосфором территории.

Для этого в районе техногенной катастрофы сосредоточено всю необходимую специальную технику и подготовлен личный состав Вооруженных Сил Украины.

В полной готовности к вылету находятся вертолеты Ми-8 МТ 3-го отдельного полка армейской авиации ВС Украины, самолет Ил-76 и Ан-26 Воздушных Сил ВС Украины.

Представители территориального управления военной службы правопорядка ВСУ задействованы в мероприятиях по локализации аварии и, совместно с органами внутренних дел ими отрабатываются мероприятия по сопровождению колонн и грузов.

18.07.2007 11:40

Рудьковский изложил свою версию причин фосфорной аварии

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ не исключает, что причиной крушения грузового поезда под Львовом стало техническое состояние цистерн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение он высказал сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Пока сложно судить, что произошло. Мне кажется, что это все-таки техническое состояние цистерн, в которых осуществлялась перевозка. У нас есть дополнительная информация, которая сейчас проверяется, и только после завершения проверки, ее можно будет обнародовать», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Министр также подчеркнул, что вопрос об ответственности должностных лиц можно рассматривать лишь после завершения технической экспертизы и следствия.

«Мы тогда должны будем определить, кто в этой ситуации виноват – если украинская сторона, то будет отвечать украинское юридическое лицо. Будет принято решение правительства, и будут отвечать и должностные лица. Если будет виновата иностранная сторона, то нести ответственность будет иностранное юридическое лицо», - пояснил он.

Н.РУДЬКОВСКИЙ также сообщил, что в соответствии с его приказом в Министерстве транспорта и связи создана техническая комиссия.

Министр подчеркнул, что за несколько дней до крушения поезда данные контроля состояния железнодорожных рельсов на этом участке подтвердили их надежность.

«Поэтому мы готовили этот участок для скоростного движения – 120 км в час. А движение этого поезда осуществлялось на скорости 57 км в час. Не было оснований утверждать, что что-то произошло с рельсами. Но окончательно это можно будет утверждать после завершения следствия», - подчеркнул он.

18.07.2007 11:28

Концентрация фосфорного ангидрида в воздухе в 23 раза превышает норму

По состоянию на 8.00 часов 18 июля специальными подразделениями Министерства охраны окружающей природной среды Украины получены предварительные результаты мониторинга окружающей среды на месте аварии грузового поезда с цистернами фосфора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, по данным аналитического мониторинга, в атмосферном воздухе населенных пунктов Ангеливка и Лесное обнаружен фосфорный ангидрид концентрацией 3,5 мг/куб.м (при норме 0,15 мг/куб. м).

В то же время в сообщении отмечается, что по данным аналитического контроля Государственной экологической инспекции во Львовской области, загрязнение почв и поверхностных вод не зафиксировано.

По данным пресс-службы, представители Минприроды приняли участие в работе областной комиссии Львовской государственной администрации, 17 июля был издан приказ по Госуправлению во Львовской области «О реагировании на чрезвычайную ситуацию техногенного характера».

Кроме того, было проведено заседание межведомственной комиссии по вопросам мониторинга окружающей среды Львовской области, на котором был определен порядок проведения мониторинга окружающей среды субъектами государственного мониторинга и установлены сроки подачи соответствующей информации.

18.07.2007 09:26

Кислотные дожди расплавят женские колготки - экологи

В управлении МинЧС во Львовской области газету "Сегодня" заверили, что пока ни жителям Львова, ни тем более Киева, до которого от места трагедии свыше 300 км, ни других городов, расположенных на расстоянии 100 и более км от места катастрофы, ничего не угрожает. Хотя и добавляют, что если пожар не удастся быстро потушить, то возможно куда более серьезные последствия.

О них говорит известный украинский эколог Владимир Борейко: "Фосфор и его соединения относятся к одной из самых вредных для организма человека группы химикатов. Поэтому людей необходимо эвакуировать немедленно! Удар будет нанесен, прежде всего, по органам дыхания, и нельзя исключать паралича нервной системы. Люди нахватаются отравленного воздуха, обожгут легкие и получат паралич, как случается вследствие воздействия армейских отравляющих газов. Это первое. Второе — кислотные дожди будут выжигать бахчевые культуры, хвойные посадки. Попадая на женские колготки, эти осадки просто расплавят их, а что говорить о влиянии на кожу человека, говорить вообще не приходится. Куда пойдет фосфорное облако, одному Господу известно — может, и Польшу накроет, а потом поляки нам предъявят миллиардный счет за причиненный экологический ущерб. Не избежать проблем и с грунтовыми водами. Вредные вещества смоет в реки. Это, так сказать, скоротечные результаты. Долгосрочные же просто трудно себе представить..."

Селяне же всего Буского района могут отравиться не только ядовитым воздухом, но и фруктами с овощами со своих садов огородов, а также водой из колодцев, заявил львовским журналистам начальник военно-медицинского клинического центра Западного региона полковник Сергей Петрук.

18.07.2007 09:02

МЧС не обнаружил превышения допустимых концентраций окислов фосфора

В районе техногенной катастрофы, произошедшей 16 июля во Львовской области в результате аварии грузового поезда, превышение граничнодопустимих концентраций окислов фосфора в пределах населенных пунктов не выявлено.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, с целью выявления масштабов распространения продуктов горения желтого фосфора продолжается мониторинг окружающей среды. По результатам лабораторных исследований областной СЭС и лаборатории экологической инспекции Львовской области превышение граничнодопустимой концентрации окислов фосфора в пределах населенных пунктов не выявлена. Силами МЧС и Львовской железной дороги продолжается орошение поврежденных цистерн и загрязненной территории водой и изоляция их от воздуха пожарной пеной. Начаты работы по возобновлению поврежденного железнодорожного пути, ведется подготовка поднятия неповрежденных цистерн и засыпки почвой загрязненной фосфором территории.

В населенных пунктах района чрезвычайной ситуации медицинскими работниками и представителями органов местного самоуправления продолжается предоставление жителям медицинской и социально-психологической помощи (эвакуированы в оздоровительные заведения 59 детей).

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовано 136 чел. личного состава и 36 ед. техники от МЧС, 8 пожарных поездов “Укрзалізниці”, 100 работников МВД, 53 чел. личного состава и 15 ед. техники Минобороны, 20 чел. личного состава и 4 ед. техники Госспецтрансслужбы, 12 бригад скорой медицинской помощи. Дополнительно привлечены аварийно-спасательные подразделения химической защиты Государственной (специальной) военизированной аварийно-спасательной службы МЧС из городов Днепродзержинск, Калуш, Кривой Рог, Марганец и Николаев.

Сегодня планируется работа с представителями предприятия производителя желтого фосфора из Республики Казахстан и отработки окончательного решения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 17 июля для расследования причин аварии с грузовым поездом, ликвидации ее последствий и предоставления помощи пострадавшим создана Правительственная комиссия из представителей МЧС, МИД, Минздрава, Минобороны, МВД, Минфина, Минтранссвязи, Минприроды, Минпромполитики, СБУ, Львовской облгосадминистрации, Генеральной прокуратуры, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК.

Хронику дня 17 июля смотрите тут