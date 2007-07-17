Техногенная катастрофа на Львовщине: день второй (хроника)

16 июля в 16.55 в Бусском районе Львовщины на перегонке Красне-Ожидив сошли с рельс и опрокинулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда №2005 (всего в составе поезда было 58 вагонов). Цистерны следовали со станции Аса (Джамбул, Казахстан) до станции Оклеса (Республика Польша). Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовозгорание 6 цистерн.

17.07.2007 23:17

В военно-клиническом центре находятся 15 пострадавших от разлива фосфора

В военно-клиническом центре Министерства обороны Украины в Западном регионе по состоянию на 18.00 находилось 15 потерпевших от разлива фосфора на Львовщине.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, ссылаясь на данные начальника военно-клинического центра Министерства обороны Украины в Западном регионе полковника медицинской службы Сергея ПЕТРУКА. Он проинформировал, что состояние их здоровья средней и легкой степени тяжести.

С.ПЕТРУК дал практические рекомендации, как предотвратить отравление фосфором.

17.07.2007 22:00

Ночью в Украину должны прибыть специалисты-химики из Казахстана

Ночью в Украину должны прибыть специалисты-химики из Казахстана, которые примут участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на Львовщине.

Об этом заявил министр транспорта Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ в прямом эфире “5-го канала”.

“Сегодня ночью должна прилететь группа специалистов из Казахстана”, - сказал он, добавив, что завтра они вместе с украинскими специалистами и представителями МЧС прибудут на место аварии. После чего, выразил надежду Н.Рудьковский, катастрофа будет полностью локализована, а выбросы в атмосферу прекращены.

На вопрос, существует ли угроза для областного центра, министр заверил, что “угрозы для Львова нет”.

По словам Н.Рудьковского, в 6 из 15 населенных пунктов, где чувствовалось влияние выбросов, люди эвакуированы. Жителям остальных населенных пунктов предложена помощь, если они захотят выехать.

В то же время, принудительной эвакуации не проводилось, так как, по словам Н.Рудьковского, в этом необходимости не было.

17.07.2007 20:52

Волынская область может пострадать от горения фосфора, а не его утечки

До получения детальных результатов экспертиз дополнительные меры безопасности на Волыни в связи с техногенной катастрофой, произошедшей в соседней Львовской области, приниматься не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Волынской облгосадминистрации Владимир БОНДАРЬ сообщил сегодня на экстренном заседании штаба гражданской обороны.

По его словам, предварительные результаты экспертиз воздуха и почвы не вызывают обеспокоенности. Количество токсических веществ в воздухе является нормальным, такое, как и было до катастрофы. По мнению В.БОНДАРЯ, пока рано говорить о негативных последствиях техногенной катастрофы, поскольку еще нет окончательных результатов исследования.

В.БОНДАРЬ также отметил, что пока неизвестно, каким будет влияние выброса фосфора на продукты питания, но с сегодняшнего дня в Гороховском районе области прекращен прием молока на молокозаготовительные и молокоперерабатывающие пункты. С молока взяты пробы на наличие вредных веществ. Кроме того, в этом же районе прекращена жатва до выявления содержания вредных веществ в зерновых.

По данным санэпидемстанции, пробы воздуха в нескольких районах области, в частности Гороховском, Кивецивском, Рожищенском и городе Луцк не подтвердили наличие вредных веществ. Детальные результаты проведения экспертизы почвы станут известны через несколько дней.

Кроме того, в Гороховском районе, прилегающем к Львовской области, организованы медицинские пункты на местах, которые будут работать круглосуточно в случае поступления жалоб от жителей района на плохое самочувствие. На данный момент известно о двух случаях обращения с симптомами, похожими на отравление парами фосфора, однако пациенты не находятся в тяжелом состоянии и не госпитализированы. „Нет ни массовых, ни единичных обращений", - отметил губернатор.

Также В.БОНДАРЬ попросил волынян не пить воду из открытых водоемов, не выпасать скот, не находиться в низинах, где возможно скопление фосфорных испарений, по возможности находиться в помещении с закрытыми окнами и дверями, не употреблять алкоголь. Однако он отметил, что это предостережение „профилактическое", а не для того, чтобы испугать людей. «У нас нет сегодня на территории области оснований нагонять на людей ужас, но их, по крайней мере, нужно проинформировать о том, что произошло», – отметил он.

Участники заседания также отметили, что катастрофа произошла не на территории Волынской области, однако жители области могут пострадать не от утечки, а от продукта горения фосфора.

17.07.2007 20:32

К медикам обратились около 50 человек из зоны техногенной катастрофы на Львовщине

По предварительным данным, по состоянию на 19.00 за помощью к медикам обратилось более 50 человек, которые находились в зоне техногенной катастрофы, преимущественно местные жители, а также ликвидаторы аварии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник во Львовской облгосадминистрации.

По сообщению пресс-службы Львовского городского совета, из Львова на место аварии в Бусском районе выехали три специализированные бригады скорой помощи. Пострадавших в результате аварии госпитализируют в 4-й клинический госпиталь Западного оперативного командования.

В то же время заместитель начальника управления здравоохранения Львовского горсовета Мирон БОРИСЕВИЧ сообщил, что больницы Львова готовы принимать пострадавших.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС во Львовской области, подвоз питьевой воды в пораженные села Бусского района на данное время не проводится. Жителям сел, которые пострадали в результате катастрофы, медики советуют находиться в домах, употреблять сорбенты и запретили употреблять воду из колодцев.

17.07.2007 13:52

На ”фосфорную” аварию идут дополнительные пожарные поезда

«Укрзализныця» направила дополнительно еще 3 пожарных поезда с Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) на ликвидацию аварии во Львовской области, в ходе которой сошли с рельсов вагоны с фосфором, который загорелся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

По его данным, сразу же после аварии ведомство оперативно направило на место события три пожарных поезда Львовской железной дороги, затем еще три, оборудованные пенообразователями, и их силами пожар был локализован. Дополнительные же поезда направлены в связи с особенностями фосфора возгораться при контакте с воздухом, отметил гендиректор ведомства. «С Юго-Западной направили, так как данное вещество, если находится в контакте с кислородом, то постоянно возгорается, поэтому необходимо постоянно пенообразователями предотвратить допуск кислорода», - сообщил он.

По данным В.КОЗАКА, из 6 цистерн, которые загорелись, только из двух произошло вытекание фосфора. В связи с этим, сообщил он, «идет обвалка территории земляными валами, чтобы фосфор не уходил».

17.07.2007 12:46

Комиссия рассматривает три версии причин ”фосфорной” катастрофы

Существует несколько версий причин схода 16 июля на перегоне Ожидов - Красное Львовской железной дороги грузового поезда, при котором сошли с пути 17 вагонов и произошло возгорание желтого фосфора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК сегодня на брифинге.

По его словам, «Укрзализныця», правоохранительные органы, правительственная комиссия, созданная в связи с аварией, рассматривают версии недостатков или нарушений в строении верхнего пути или в подвижном составе, или нарушения правил перевозки опасных грузов.

Как отметил В.КОЗАК, пока говорить о наиболее вероятной версии рано, поскольку даже нет свободного подхода к месту аварии.

На вопрос о том, могла ли авария быть вызвана диверсией, В.КОЗАК отметил: «я лично версию диверсии не рассматриваю».

По словам В.КОЗАКА, «Укразалиныця» обратилась к отправителю грузов, который также является собственником вагонов, - казахской компании «Казфосфат» для того, чтобы они направили своих специалистов и помогли устранить аварию. «У них есть своя аппаратура, оборудование, знания в устранении подобных аварий, и их прибытие ожидается сегодня вечером - завтра утром. Кроме того, подключены отечественные химзаводы, которые консультируют правительственную комиссию», - сообщил он.

Как подчеркнул В.КОЗАК, существуют технические условия, правила перевозки опасных грузов, согласно которым, в частности, эти грузы обязательно страхуются и обязательно сопровождаются аварийной карточкой, в которой обозначены действия, которые необходимо совершить в случае аварии. Также эти грузы сопровождаются опытными проводниками.

По словам В.КОЗАКА, груз сопровождался проводниками, также сопровождался аварийной карточкой №406 и был застрахован экспедиторской компанией, которая его перевозила. При этом он не назвал экспедиторскую компанию, ответив только, что по его данным, она российская. Он также сообщил, что не знает условий страхования.

В.КОЗАК напомнил, что из 17 вагонов, которые сошли с рельс, в 15 цистернах был фосфор, и в 2 полувагонах был кокс. Цистерны с фосфором следовали из Казахстана в Польшу. По его данным, сейчас все поезда идут в обход аварийного участка, пассажирские поезда опаздывают на 1-2 часа. В тоже время он подчеркнул, что «Укрзализныця» не ограничила перевоз грузов на западные переходы и не ограничивала их принятие от соседних государств после аварии.

По данным В.КОЗАКА, путь, на котором произошла авария, «был в хорошем состоянии, по бальности позволял пропускать пассажирские поезда со скоростью 120 км/час и грузовые - 90 км/час.

По его информации, данный поезд шел со скоростью 57 км/час, после аварии было повреждено 130 м пути.

Как сообщил гендиректор «Укрзализынци», как только специальная комиссия, которая расследует происшествие, разрешит допуск железнодорожников к работе, «то в течение 4-5 часов мы устраним недостатки и сможем открыть движение».

17.07.2007 12:35

На Волыни берут пробы воздуха и почвы: надвигается воздушно-фосфорная смесь

Первые пробы воздуха и почвы в Гороховском районе Волынской области не зафиксировали превышения допустимой дозы паров фосфора, опасной для организма человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Волынской области, на данное время угрозы жителям Волыни нет. В случае ухудшения ситуации ГУ МЧС области будет информировать людей через СМИ.

Как отмечено в сообщении, по прогнозу, воздушно-фосфорная смесь могла двигаться из Львовской области до города Берестечко, с. Мерва, Хутров, Пески, Антоновка, Гектары Гороховского района Волынской области.

Сейчас в населенных пунктах этого района, который граничит с Львовской областью, работает выездная агрохимическая лаборатория и работники ГУ МЧС области для проведения тщательного анализа почвы и воздуха.

Волынские спасатели к ликвидации последствий техногенной аварии во Львовской области не привлекались, но находятся в состоянии повышенной боеготовности.

17.07.2007 10:43

Фосфорный пожар до сих пор не ликвидирован

Пожар, возникший в результате загорания цистерн с желтым фосфором, окончательно не ликвидирован, поскольку местами возникают новые очаги возгорания, а пены на их гашение не хватает. Об этом РБК-Украина сообщил глава Бугской районной госадминистрации (РГА) Николай Билинский. По его словам, пожар уже не такой интенсивный и мощный. По его словам, по последним данным, уже около 200 семей эвакуированы, но люди неохотно оставляют дома, поскольку в их дворах остаются скот и домашние животные и птица. Он добавил, что на месте происшествия работает около 40 спецмашин, но, по полученной им информации, у пожарных не хватает пены на гашение.

17.07.2007 09:17

Катастрофа во Львовской области могла стать вторым Чернобылем

Невозможно было спрогнозировать техногенную катастрофу, которая произошла во Львовской области в Бусском районе на перегоне Красное-Ожидив, когда перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда № 2005. Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер Александр Кузьмук, возглавивший группу по ликвидации последствий катастрофы. По его словам, сейчас "на месте событий" изучается, как нужно ликвидировать последствия подобной катастрофы. А.Кузьмук также отметил, что это происшествие могло стать "вторым Чернобылем", сообщает РБК.

Смертельная доза желтого фосфора составляет десятую долю грамма. Отравление поражает кости, костный мозг, вызывает некроз челюсти. Фосфор применяют в изготовлении минеральных удобрений, а также для так называемых фосфорных бомб.

17.07.2007 08:48

ЧП на Львовщине: в зоне поражения оказались 11 тысяч местных жителей

Во Львовской области в зоне поражения продуктами горения фосфора оказались 11 тысяч местных жителей.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника пресс-центра ГУ МинЧС во Львовской области Виталий ТУРОВЦЕВ, в понедельник в 16.55 в Буском районе Львовской области на перегоне Красное-Ожидив сошли с рельсов и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда №2005 (всего в составе поезда было 58 вагонов). Цистерны следовали из станции Аса (Джамбул, Казахстан) на станцию Оклеса (Республика Польша). Из-за вытекания фосфора из одной цистерны произошло самовозгорание 6 цистерн.

В результате схода цистерн было повреждено 50 м железнодорожного полотна, около 100 м контактной сети и три опоры. Во время тушения пожара образовалось облако из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зоне поражения оказалось 14 населенных пунктов Буского района, где проживает 11 тысяч человек, а также отдельные территории Радехивского и Бродивского районов области.

В 22.29 понедельника пожар был ликвидирован. В результате пожара продуктами горения отравилось 16 человек, из них 13 в тяжелом и среднем состоянии госпитализированы в военный медицинский клинический центр Западного оперативного командования во Львове. Семеро госпитализированных – работники МинЧС, двое – работники Госавтоинспекции, четверо – местные жители. Погибших нет, однако на данный момент жители Буского района начали обращаться в больницы и медпункты с жалобами на тошноту и головную боль.

Из 6 населенных пунктов Буского района временно отселены около 800 жителей.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 450 человек личного состава и 80 единиц техники, в том числе: от МинЧС 125 человек и 30 единиц техники, от Минтранса 30 человек и 7 единиц техники (6 пожарных поездов), от МВД 220 человек и 30 единиц техники, от Минздрава 25 человек и 9 единиц техники.

На месте происшествия работает вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК и оперативная группа МинЧС во главе с первым заместителем министра Владимиром АНТОНЦОМ.

По словам В.ТУРОВЦЕВА, причины аварии пока неизвестны, работники железной дороги проводят соответствующие экспертизы.