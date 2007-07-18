Завтра в 6 утра начнут поднимать первые три цистерны с фосфором

Завтра, 19 июля, утром начнут поднимать первые 3 неповрежденные огнем цистерны, которые перевернулись в результате аварии грузового поезда во Львовской области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Как отмечается в сообщении, представители казахской компании, отправившей груз – ТОО «Казфосфат», прибывшие сегодня утром на место аварии, разработали рекомендации относительно механизма ликвидации вытекания желтого фосфора из цистерн.

По данным «Укрзализныци», работы по поднятию 3 цистерн, которые не были повреждены огнем, должны начаться завтра в 6.00, подготовительные работы будут завершены сегодня.

В «Укрзализныце» также сообщили, что, по оперативной информации, уже поднят один грузовой вагон, который перевозил кокс.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды возле станции Ожидив Львовской железной дороги в силу невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда в составе 58 вагонов, в частности, 15 специальных цистерн с опасным химическим веществом - желтым фосфором. Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель - Польша (станция Оклеса). В результате аварии сошли с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись. В тот же день пожар был ликвидирован и локализовано распространение токсичных продуктов горения.