На одесском балконе опять появились подсолнухи и «Слава Украине»

В Одессе на Дерибасовской улице восстановлен лозунг «Слава Украине», обрамленный украинским орнаментом.

Как передает корреспондент УНИАН, одесситка Виктория СИБИР восстановила лозунг «Слава Украине», украшенный подсолнухами в стиле национального орнамента, на балконе своей квартиры в доме № 20 на Дерибасовской улице, который соседствует со знаменитым Городским садом.

«На то, чтобы все качественно восстановить, - сказала 20-летняя хозяйка квартиры, - мне пришлось потратить около семи часов. Но работа для души, как известно, не в тягость».

Отвечая на вопрос, поступил ли ответ от руководства города на ее претензию к коммунальщикам, замазавшим лозунг краской, девушка добавила: «Пока что власти, похоже, симулируют глухоту, и больше заняты тем, как можно предположить, заверениями прокурорских органов в своей некоррумпированности. Но в понедельник позвоню - узнаю, кому это никак не удается смириться с фактом существования украинской государственности и хочется похозяйничать на чужом балконе, попирая гражданские права владельцев квартир».

Как сообщалось, 14 сентября коммунальщики закрасили на частном балконе в центре Одессы лозунг "Слава Украине!" и украинский орнамент как "портящие фасад дома". Об этом сообщила журналистам владелица квартиры В.СИБИР.

По ее словам, "неожиданно к дому подогнали автомашину с люлькой, которую подняли до уровня моего балкона на третьем этаже, после чего один из трех пришедших в кожаных куртках закрасил патриотический лозунг "Слава Украине!" и орнамент ".

В.СИБИР уточнила, что пыталась выяснить у «мужчин в кожанках", по чьему приказу они взялись хозяйничать на ее балконе, но напрасно. "Стояли на том, что я, мол, этим лозунгом и изображением цветочного орнамента порчу фасад дома", - сказала она.

Жительница Одессы уточнила: "Насколько я понимаю, маляр выполнял волю нынешнего городского начальства, которое, как черт ладана, не переносит не только государственного языка, но и символов или лозунгов, связанных с украинской государственностью. Думаю, именно поэтому и не по нраву власть имущим дизайн балкона моей квартиры".

В свою очередь, координатор одесской общественной инициативы "Обновление страны" Сергей ГУЦАЛЮК заявил, что "это еще одно проявление нетерпимости городской власти ко всему украинскому, ведь за длительное время оригинальный дизайн балкона В.СИБИР успел получить известность - туристы специально ходили посмотреть на него".