Гавриш считает, что нынешний состав КС должен быть полностью изменён

Советник Президента Украины Степан ГАВРИШ считает, что нынешний состав Конституционного Суда должен быть полностью изменен.

Об этом С.ГАВРИШ сказал на пресс-конференции в УНИАН.

“Я считаю, что доверие Конституционному Суду является чрезвычайно низким для того, чтобы его решения могли повлиять на стабилизацию украинской политической системы и украинской государственности. Таким образом считаю, что этот КС должен быть полностью изменен и политические силы должны договориться о том чтобы либо отозвать судей КС, либо они должны подать в отставку”, - сказал он.

С.ГАВРИШ убежден в необходимости сформировать новый КС на новых принципах и основах, “деполитизировать, а главное департизовать его”.

Он отметил, что существует определенная опасность, что дискуссия вокруг КС может в очередной раз привести к выведению его из политического процесса.

С.ГАВРИШ отметил, что КС уже сегодня отстранен от процесса создания государства, и не может обеспечить определенную стабильность.

При таких условиях, считает С.ГАВРИШ, необходимо принять достаточно непростое решение, которое будет само по себе конфликтным, и договориться о том, что политические силы не формируют КС, а принимают решение о том, что он должен быть сформирован на основах, абсолютно отстраненных от “прямой, грубой политики, от системы политических интриг, от политических заказов”. “Как только политические силы начнут договариваться, что этот судья может быть, тот не может быть, вопрос зайдет в тупик и мы потеряем КС”, - добавил он.

С.ГАВРИШ убежден, что без КС можно принимать новую редакцию Конституции. “Если КС будет неспособен принимать в этом участие, то новая редакция Конституции будет принята без Конституционного Суда”, - сказал он.

При этом С.ГАВРИШ отметил, что КС является лишь совещательным к воле украинского награду органом и обеспечивает верховенство действующей Конституции, а будет приниматься новая Конституция. В то же время он отметил, что было бы желательно, чтобы корпус судей КС активно участвовал в этом, стал и экспертным органом и способствовал тому, чтобы Конституция была максимально эффективным инструментом формирования украинской политической нации.