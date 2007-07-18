Кислотные дожди расплавят женские колготки - экологи

09:19, 18 июля 2007
Общество
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Борейко настаивает на эвакуации людей

Техногенная катастрофа на Львовщине: в зону поражения попали 11 тысяч человекВ управлении МинЧС во Львовской области заверяют, что пока ни жителям Львова, ни тем более Киева, до которого от места трагедии свыше 300 км, ни других городов, расположенных на расстоянии 100 и более км от места катастрофы, ничего не угрожает. Хотя и добавляют, что если пожар не удастся быстро потушить, то возможно куда более серьезные последствия.

О них говорит известный украинский эколог Владимир Борейко: "Фосфор и его соединения относятся к одной из самых вредных для организма человека группы химикатов. Поэтому людей необходимо эвакуировать немедленно! Удар будет нанесен, прежде всего, по органам дыхания, и нельзя исключать паралича нервной системы. Люди нахватаются отравленного воздуха, обожгут легкие и получат паралич, как случается вследствие воздействия армейских отравляющих газов. Это первое. Второе — кислотные дожди будут выжигать бахчевые культуры, хвойные посадки. Попадая на женские колготки, эти осадки  просто расплавят их, а что говорить о влиянии на кожу человека, говорить вообще не приходится. Куда пойдет фосфорное облако, одному Господу известно — может, и Польшу накроет, а потом поляки нам предъявят миллиардный счет за причиненный экологический ущерб. Не избежать проблем и с грунтовыми водами. Вредные вещества смоет в реки. Это, так сказать, скоротечные результаты. Долгосрочные же просто трудно себе представить..."

Селяне же всего Буского района могут отравиться не только ядовитым воздухом, но и фруктами с овощами со своих садов огородов, а также водой из колодцев, заявил львовским журналистам начальник военно-медицинского клинического центра Западного региона полковник Сергей Петрук.

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