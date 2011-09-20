Председатель НСЖУ Лубченко даст пресс-конференцию в УНИАН

20 сентября в 14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “НСЖУ и утверждение свободы слова в Украине”. Пресс-конференция состоится по итогам пленума Национального союза журналистов Украины. Речь пойдет о фактах давления государственных чиновников на журналистов и противодействии этому со стороны Союза журналистов, об итогах проверки Союза контрольно-ревизионными органами, а также о планах высоких должностных лиц разрушить и ликвидировать НСЖУ. В работе примет участие председатель НСЖУ И.Лубченко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.