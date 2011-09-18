Стоматологов научат узнавать следы ударов по челюстям

Министерство здравоохранения и палата стоматологов Северного Рейна - Вестфалии (Германия) привлекут дантистов к борьбе с домашним насилием, сообщает Лента.ру со ссылкой на Kölnische Rundschau.

Врачам предстоит письменно документировать обнаруженные у пациентов следы домашнего насилия. При необходимости этими данным в дальнейшем сможет воспользоваться суд.

Только в прошлом году в СРВ было зафиксировано более 23 тысяч случаев домашнего насилия, жертвами которого чаще становятся дети. До 80 процентов увечий приходится на рот и челюсти.

Большинство пострадавших из-за стыда отказываются от помощи домашнего врача. Дантисты - фактически единственные, кто может выявить и обследовать жертв домашнего насилия.

В ноябре 2011 года палата стоматологов СРВ проведет специальные курсы для 11 тысяч дантистов. Их научат распознавать как явные, так и зажившие следы побоев в соответствии со специально разработанным проверочным листом.

Отмечается, что из стоматологов не собираются сделать ни судмедэкспертов, ни психологов. В случае появления серьезных подозрений они могут уведомить полицию или же предложить пациенту помощь, однако, в целом, для них продолжит действовать запрет на разглашение сведений.