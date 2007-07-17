Без бюджетной помощи производители зерновых будут работать лучше

Комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Марианн ФИШЕР-БОЭЛЬ предлагает прекратить бюджетную помощь производителям зерновых на 2007/2008 маркетинговый год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, соответствующие предложения она внесла на рассмотрение Комиссии.

Комиссар объясняет свое предложение тем, что ниже, чем ожидался урожай зерновых в 2006 году (265,5 млн. тонн) привел к снижению предложения в конце 2006/2007 маркетингового года и росту цены до исторического максимума.

Интервенционные запасы зерновых сократились на протяжении года с 14 млн. тонн до 2,5 млн. тонн.

В целом в мире ожидается падение конечных остатков зерновых на складах до конца 2007/2008 маркетингового года до 111млн. тонн – самого низкого уровня за 28 лет.

По убеждению комиссара ЕС, отмена бюджетной помощи приведет к стимулированию фермеров нарастить производство зерновых на 10-17 млн. тонн в 2008 году.

Бюджетная помощь производителям зерновых была введена в ЕС с 1988/1989 маркетингового года.