Кабмин инициирует установку поквартирных счетчиков

Кабинет министров Украины планирует принять программу внедрения поквартирных приборов учета теплопотребления.

Об этом на своей персональной странице в сети Facebook сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Сегодня (на заседании правительства - УНИАН) вынесли на обсуждение проект: за 2 года установить счетчики тепла во всех квартирах. То есть, люди будут платить не "на круг" за весь дом, а персонально за свое отопление. И смогут сами регулировать расходы», - написал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что в рамках данной программы правительство планирует разработать механизм компенсации изготовления таких счетчиков на отечественных предприятиях.

В связи с этим премьер призвал посетителей своей страницы высказать свои предложения по экономии энергоресурсов.