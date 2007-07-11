Азаров не спешит выполнять решение КС
15:07, 11 июля 2007Общество
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Подробности от министра финансов
|Николай Азаров
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.
«Я должен получить решение Конституционного Суда, изучить его и только после этого я смогу делать какие-то оценки. Но механизм реализации решения КС чрезвычайно простой – это внесение изменений в тот закон, который признан неконституционным. Другого механизма нет», - заявил Н.АЗАРОВ.
Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд своим решением от 9 июля упразднил положения закона о государственном бюджете, касавшиеся приостановки на 2007 год выплаты льгот, компенсаций и гарантий для населения.
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