Азаров не спешит выполнять решение КС

Правительство может реализовать решение Конституционного Суда о социальных гарантиях граждан исключительно после внесения изменения в закон о бюджете на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

«Я должен получить решение Конституционного Суда, изучить его и только после этого я смогу делать какие-то оценки. Но механизм реализации решения КС чрезвычайно простой – это внесение изменений в тот закон, который признан неконституционным. Другого механизма нет», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд своим решением от 9 июля упразднил положения закона о государственном бюджете, касавшиеся приостановки на 2007 год выплаты льгот, компенсаций и гарантий для населения.