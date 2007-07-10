Рост промышленного производства замедляется практически во всех отраслях

В июне против мая снижение темпов роста объемов промышленного производства зафиксировано практически во всех отраслях.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Ольга ЖОХ.

При этом она отметила, что исключением стало машиностроение, благодаря увеличению производства транспортных средств, в особенности легковых автомобилей. «Несмотря на некоторое снижение темпов роста доходов населения, спрос на новые автомобили остается высоким и продолжает расти. Поскольку уровень доходов не позволяет покупать дорогие автомобили, население покупает более дешевые модели украинского производства, на которые и приходится большинство сделок по купле-продаже» - подчеркнула О.ЖОХ.

Что касается незначительного снижения темпов роста в таком важном секторе, как производство металлов, то, по ее мнению, оно может продолжиться и в следующие месяцы.

Эксперт сообщила, что это связано со снижением спроса на большинство видов продукции на мировых рынках, что в свою очередь объясняется достаточными запасами потребителей. «Некоторые мировые страны-производители металла снизили цены на некоторые виды продукции, что может заставить снижать цены и украинских производителей» - отметила О.ЖОХ.

Также она сообщила, что лидерами в приросте промышленного производства остаются деревообрабатывающая отрасль и производство стройматериалов, что связано с большим объемом строительных работ.

При этом О.ЖОХ подчеркнула, что негативная тенденция наметилась в добыче топливно-энергетических материалов. «Продолжают снижаться темпы отрасли добычи, а именно одной ее составляющей - добычи угля. Это связано с невозможностью с существующими технологиями и изношенным оборудованием на украинских предприятиях более глубокой разработки шахт, а также со значительным увеличением импорта на фоне роста внутренних цен» - отметила эксперт.

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в июне 2007 года против июня 2006 года составил 10,4%, в январе-июне - 11,8%, в июне против мая 2007 года зафиксирован рост промышленного производства на уровне 0,5%.

Объемы промышленного производства в Украине в январе-июне 2006 года против января-июня 2005 года выросли на 3,8%.