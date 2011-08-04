Иностранцу за организацию наркоторговли в Тернополе дали 8 лет

В Тернополе иностранец, который организовал продажу в городе амфетамина, осужден к 8 годам лишения свободы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, приговором суда также лишены свободы и два его сообщника, соответственно, на 5 и 4 года.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2010 года оперативники Управления борьбы с организованной преступностью обезвредили группировку, которая занималась продажей наркотиков вблизи развлекательных заведений и ночных клубов города. Возглавлял группу 40-летний житель города Вроцлава, который поставлял амфетамин из Польши. В Тернополе он познакомился с двумя 32-летними местными жителями, которые и сбывали расфасованный на дозы в полиэтиленовых пакетиках наркотик.