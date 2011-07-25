Нашли нелегальный топливопровод через границу с РФ

Сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками и Службой безопасности Украины в Луганской области на территории одного из частных участков в поселке Северный, Краснодонского района выявили и ликвидировали трубопровод, предназначенный для нелегального перекачивания горюче-смазочных материалов из России.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Луганской области.

«В ходе проведения осмотра изъято более 5 тыс. литров дизельного топлива, шланги высокого давления на общую сумму свыше 50 тыс. грн. Нелегальный трубопровод уничтожен, в настоящее время устанавливаются лица, причастные к организации канала контрабанды дизтоплива», - подчеркнул оперуполномоченный отделения противодействия незаконному обороту подакцизных товаров отдела налоговой милиции государственной налоговой инспекции в г.Свердловске Владислав ГОЛИКОВ.

Он также отметил, что помимо экономического ущерба подобная деятельность наносит вред и экологии, поскольку нефтепродукты отравляют почву и воду.