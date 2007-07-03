Девятилетняя украинка победила в международном конкурсе

Девятилетняя украинка победила в международном детском конкурсе рисунка на тему гендерного равенства.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейской комиссии в Украине.

В частности, Я.НУДНОВА, ученица третьего класса харьковской ООШ №122, с работой под названием «Мальчики и девочки имеют одинаковые права» стала одной из десяти финалистов.

В ходе отборочного тура конкурса, который проводился Представительством Европейской комиссии в Украине и Беларуси, были получены свыше 560 работ украинских и белорусских школьников.

Во время заседания конкурсного жюри, в работе которого приняли участие представители Представительства Еврокомиссии в Украине, Министерства образования и науки Украины, Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, были отобраны 20 лучших работ (10 работ от Украины, и 10 – от Беларуси) для дальнейшего участия в международном туре конкурса в Брюсселе.

В финальном туре конкурса в Брюсселе приняли участие работы школьников из 61 страны мира. В результате были отобраны рисунки 10 школьников, которые и стали победителями международного конкурса.

Каждый победитель получит награду в размере 1 тыс. евро.

Рисунки десяти победителей будут включены в иллюстрированную брошюру, которая будет распространена в школах стран, принявших участие в конкурсе.

***8 марта 2007 года, по случаю Международного женского дня, Европейская комиссия объявила конкурс рисунков для детей в возрасте от 8 до 10 лет на тему гендерного равенства.

Цель конкурса заключалась в том, чтобы вовлечь детей в процесс повышения осведомленности относительно роли женщины в обществе.

В конкурсе рисунков приняли участие дети, которые проживают и ходят в школу в странах, относящиеся к регионам сотрудничества ЕС, - Африканского, Карибского и Тихоокеанского, Средиземноморья, Азии, Латинской Америки, и странах, которые являются соседями ЕС.