Погода на 3 - 8 июля

Завтра в западных, ночью и утром местами и в северных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет западным, юго-западным, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 20-25 м/с. Температура ночью 13-18°, в южной части местами 20-22°; днем 27-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°.

4-5 июля - переменная облачность. 4 июля в западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков; 5 июля в Украине, кроме восточной части и Крыма, грозовые дожди (в западных областях местами сильные дожди), в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 20-24 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 4 июля 27-32°, в южной части, Донецкой и Луганской областях местами 33-36°, 5 июля (кроме восточной части и Крыма) снижение до 22-27°; в западных областях ночью 12-17°, днем 4 июля 23-28°, 5 июля 17-22°.

6-7 июля на большей части территории Украины временами дожди, отдельные грозы. Температура 6 июля в южной части ночью 17-22°, днем 26-31°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 22-28°, в западных и северных областях 17-24°; 7 июля ночью 10-15°, на побережье до 20°, днем 19-25°, на востоке и юге до 28°.

8 июля в западных областях, 9 июля и 11-12 июля в западной половине кратковременные дожди, грозы; на остальной территории, а 10 июля в Украине преимущественно без осадков. Колебания температуры на 3-5°.

В Киеве и области во вторник ночью и утром местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 15-17°, днем около 30°; по области ночью 13-18°, днем 27-32°.

4-5 июля - переменная облачность. 4 июля местами небольшой кратковременный дождь, гроза, 5 июля грозовые дожди, днем в отдельных районах град. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью 15-20°; днем 4 июля 27-32°, 5 июля снижение до 22-27°.

6-7 июля - дожди, грозы. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°.