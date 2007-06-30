Заседание под председательством Шуфрича состоялось, число отравленных возросло

Количество госпитализированных с кишечной инфекцией после обеда в столовой каневской птицефабрики возросло до 71 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, такие данные обнародованы во время расширенного заседания Государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, созданной по факту отравления людей в столовой каневского предприятия "Птицефабрика Мироновская". Заседание прошло под председательством министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА с участием представителей Министерства здравоохранения, МВД и местной власти. Как отметил во время заседания главный санитарный врач Украины Сергей БЕРЕЖНОВ, специалистами было установлено, что возбудителем заболевания стала некачественно приготовленная еда из куриных яиц, в которых именно и содержался возбудитель болезни, - сальмонелла.

В свою очередь Н.ШУФРИЧ отметил: „Сегодня мы должны сделать все, чтобы как можно быстрее решить проблему. К сожалению, на эту минуту мы можем констатировать, что возникают просьбы о помощи, люди обращаются и в дальнейшем, но уже не в таком количестве. Самое главное – это усилить контроль по работе с семьями больных». «На сегодняшний день мы уже точно можем сказать, что причина заболевания 71 человека – именно сальмонеллез” – подчеркнул министр МЧС.

Н.ШУФРИЧ также отметил, что на месте происшествия в усиленном круглосуточном режиме остается работать оперативный штаб, в состав которого входят специалисты МЧС, Минздрава, местной власти и правоохранительных органов. Министр констатировал: „Как установила комиссия, необходимости в привлечении дополнительных сил и средств нет”. Также Н.ШУФРИЧ заверил, что на данном этапе эта опасность носит узкий локальный характер и находится под контролем. „Мы верим в то, что предпринятые сегодня меры сделают невозможным распространение болезни”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 28-30 июня из г. Канев и прилегающих сел в инфекционное отделение городской больницы, с предварительным диагнозом гастроэнтероколит, госпитализированы 63 человека.

При эпидрасследовании установлено, что госпитализированные связывают свое заболевание с употреблением еды на обед 27 июня в столовой предприятия "Птицефабрика Мироновская". Всего в столовой в тот день обедали около 500 рабочих.