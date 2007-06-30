В столкновении ”Опеля” с микроавтобусом ”Мерседес” погибли двое людей

В Хмельницкой области возле с. Вербка Летичивского района водитель легкового автомобиля "Опель" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым микроавтобусом "Мерседес".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 2 человека и 5 человек пострадали, они с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Летичивскую районную больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Хмельницкой области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 187 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 33 человека и 250 - травмированы.