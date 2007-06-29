Сегодня в Киеве откроются «Таврийские игры»

Сегодня в Киеве в 16.00 в национальном спорткомплексе «Олимпийский» начинается главное музыкальное событие года – двухдневный XVI международный фестиваль «Таврийские игры».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент фестиваля Николай БАГРАЕВ.

Прямую трансляцию фестиваля будут вести музыкальный канал М-1, в то же время телеканал “1+1” будет демонстрировать самые примечательные события дня на «Таврийских играх». Прямые включения из фестиваля также будут вести ІCTV и «5-й канал».

В рамках фестиваля будет действовать так называемый «фестивальный городок», который организовывает радиостанция “Хит-FM”, этот городок будет называться «Звезды раздают автографы».

Каждые полчаса на площадке городка будет появляться новый исполнитель, у которого можно будет взять автограф, получить диск, а также сфотографироваться с ним. В перерывах между автограф-сессиями желающие смогут потанцевать под музыку от DJ-ев Хит-FM. Площадка начинает работать в 14.00, а пообщаться со звездами можно будет с 16:00 до 20.00. Будут присутствовать Ирина БИЛЫК, Тина КАРОЛЬ, Александр ПОНОМАРЕВ и другие.

Бюджет нынешнего фестиваля составляет 5 млн. грн. Часть средств от продажи билетов от “Таврийский игр” будет использовано для развития творчества лауреатов фестиваля «Черноморские игры».

Также в рамках фестиваля состоится открытый чемпионат Украины на Кубок «Таврийских игр» среди исполнителей танцевальных стилей brеak danсe и new style.

Все билеты на фестиваль будут стоить 25 грн. на день. Для обеспечения порядка места на стадионе будут разделены на сектора и танцплощадку. А вокруг стадиона будут работать точки, которые предложат почувствовать фестивальный дух: спортивная зона, музыкальные киоски, байкер-сектор, экстрим-зона и т.д.

Сегодня выступят Дима БИЛАН, И.БИЛЫК, Валерий МЕЛАДЗЕ, Наталия МОГИЛЕВСКАЯ, Виталий КОЗЛОВСКИЙ, Павел ГУДЫМОВ, ГАЙТАНА, СЕМИРАМИДА, группы “Вторая Река”, “Авиатор”, С.К.А.Й., “Бумбокс”, “Алиби”.

Завтра, 30 июня, зрители услышат “K-maro”. Верку СЕРДЮЧКУ, “Дискотеку Аварию”, ТНМК, Тину КАРОЛЬ, А.ПОНОМАРЕВА, Ани ЛОРАК, лейбл “Империя”, “Mad Heads XL”, Мяту, “Джанго”, Мику НЬЮТОН, Светлану ЛОБОДУ, “НеАнгелы”, Марту и AnGel.