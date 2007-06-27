Премьер Словении считает образцовым сотрудничество Украины и НАТО

Премьер-министр Словении Янез ЯНША считает образцовым сотрудничество Украины и НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня журналистам в Киеве.

«На протяжении последних 10 лет это сотрудничество является практически образцовым. Не обязательно быть членом НАТО, чтобы хорошо сотрудничать с альянсом. Многие страны не являются членами НАТО, но вносят весомый вклад в сотрудничество с этой организацией», - сказал Я.ЯНША.

Премьер Словении также назвал позитивным факт отсутствия разногласий среди украинских политиков по вопросу членства Украины в НАТО. «Позитивно, что политическое единство присутствует, и нет разногласий в этом плане», - добавил он.

Премьер Словении также отметил, что Украина вносит свой вклад в обеспечение безопасности в регионе. «В Косово присутствуют миротворцы Украины, которые хорошо выполняют свои обязанности», - отметил Я.ЯНША.

В свою очередь, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться в ходе общенационального референдума.

«Мы приняли очередной совместный план «Украина-НАТО» и будем его выполнять. Этот план не предусматривает вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава украинского правительства подчеркнул, что политика сотрудничества Украины с НАТО «будет выстраиваться для достижения совместной цели – создания эффективной европейской системы безопасности».