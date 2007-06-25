В УНИАН состоится пресс-конференция ”Рейдерская атака на “Київмлин”

Сегодня, 25 июня, в 11-30 в УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему:”Рейдерская атака на открытое акционерное общество “Київмлин”.Участники пресс-конференции: генеральный директор открытого акционерного общества «Хлеб Киева» Олег Пономарев, народный депутат V созыва, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Василий Волга, руководитель юридической службы ОАО «Київмлин» Василий Мартыненко. На пресс-конференции будет обсужден вопрос угрозы остановки стратегически важного предприятия “Київмлин” и обеспечения киевлян хлебной продукцией, а также рейдерства как проявления политической дестабилизации в стране (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.