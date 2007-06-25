Камерон Диаз оскорбила перуанцев своей сумкой (фото)
09:32, 25 июня 2007Общество
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|Фото АР
Актриса приехала в город-крепость древних инков Мачу Пичу с сумкой оливкового цвета с изображением красной звезды и надписью китайскими иероглифами «Служить народу», сообщает Сегодня со ссылкой на АР.
Это один из любимых лозунгов бывшего лидера КНР Мао Цзэдуна. Однако у перуанцев он ассоциируется с партизанами-маоистами, которые в 80-х годах прошлого века развязали в стране кровопролитный конфликт, унесший жизни 70 тыс. человек.
«Я приношу искренние извинения всем тем, кого ненамеренно оскорбила. Эту сумку я купила во время туристической поездки в Китай и до конца не понимала значения написанного на ней слогана», - говорится в заявлении Диаз.
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