Камерон Диаз оскорбила перуанцев своей сумкой (фото)

Голливудская актриса Камерон Диаз извинилась перед жителями Перу за надпись на своей сумке, которая вызывает у перуанцев неприятные ассоциации с маоистами.

Актриса приехала в город-крепость древних инков Мачу Пичу с сумкой оливкового цвета с изображением красной звезды и надписью китайскими иероглифами «Служить народу», сообщает Сегодня со ссылкой на АР.

Это один из любимых лозунгов бывшего лидера КНР Мао Цзэдуна. Однако у перуанцев он ассоциируется с партизанами-маоистами, которые в 80-х годах прошлого века развязали в стране кровопролитный конфликт, унесший жизни 70 тыс. человек.

«Я приношу искренние извинения всем тем, кого ненамеренно оскорбила. Эту сумку я купила во время туристической поездки в Китай и до конца не понимала значения написанного на ней слогана», - говорится в заявлении Диаз.