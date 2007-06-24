В прикарпатском селе на столетней липе появился образ Богородицы

В селе Брынь Галицкого района Ивано-Франковской области на столетней липе появился образ Божьей Матери.

Как сообщили корреспонденту УНИАН очевидцы события, «образ Богородицы появился на обнаженном стволе старого дерева». Кое-кому даже удалось сфотографировать его.

Сельские жители утверждают, что образ Богородицы подобен статуе, которая когда-то стояла в специальной нише, сделанной в фасадной стене школы. В начале 40-х годов XX столетия статую сняли, а нишу замуровали.

Теперь с утра и до поздней ночи в село прибывают тысячи паломников.

Община села решила в ближайшее время на старом месте построить копию скульптуры Богородицы.

Правящий архиерей Ивано-Франковской епархии Украинской греко-католической церкви Владимир ВИЙТИШИН прокомментировал журналистам это явление так: «Мы можем сказать, что, кроме того, что мы видим, не было никакой речи, не было, скажем, какого-то другого контакта. В этом случае можно смотреть на историю, исследовать, что было на этом месте. Возможно, комиссия со стороны церкви могла бы изучить это, исследовать это явление, и только тогда было бы можно дать какой-то определенный ответ».