Четверо жителей Донецка вывели ”в тень” 160 миллионов гривен

В Донецкой области работниками отдела по борьбе с организованной преступностью разоблачен конвертационный центр, через который было выведено "в тень" свыше 160 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, к этому преступлению были причастны четыре жителя Донецка, которые в 2006 году создали фиктивные общества с ограниченной ответственностью и через их расчетные счета незаконно осуществили бестоварные финансовые операции на указанную сумму.

Донецкой областной прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).