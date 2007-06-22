Начнутся дебаты на тему: «Евро-2012. Инвестиционные возможности»

17-00 - Европейская Бизнес Ассоциация проведет евродебаты на тему: «Евро 2012. Инвестиционные возможности». Участники: вице-премьер-министр Дмитрий Табачник; министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Виктор Корж; министр регионального развития и строительства Владимир Яцуба, министр культуры и туризма Украины Юрий Богуцкий, министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский, председатель КГГА Леонид Чернивецкий, Чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Яцек Ключковски, Чрезвычайный и полномочный посол Греции в Украине Харалампос Димитриу (конференц-зал «Софиевский», гостиницы «Премьер-Палас», ул. Пушкинская 29). Нужна аккредитация. Телефон: 496 06 01, e-mail: Yelena.Yevstafyeva@eba.com.ua.