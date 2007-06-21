Откроется ХІІІ съезд Ассоциации украинских банков

ХІІІ отчетно-выборный съезд Ассоциации украинских банков, на котором будут рассмотрены тенденции развития банковской системы и ее роль в экономике страны, вопросы, нуждающиеся в законодательном и нормативно-правовом урегулировании, начнется 22 июня в 10-00 в “Украинском доме” (ул..Крещатик, 2) .Регистрация в 9-00. Телефон: 541-05-36, presa@aub.com.ua.