Кто поджёг концерт Кобзона в ”Украине”

По предварительному заключению, причиной пожара в здании Национального дворца искусств „Украина” стало нарушение правил пожарной безопасности при технической эксплуатации осветительных приборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, во время проведения юбилейного концерта Иосифа КОБЗОНА в заднем щите сцены зрительского зала дворца “Украина” 18 июня вечером загорелись декорации. По утверждению очевидцев, возгорание возникло через полтора часа после начала концерта. Организаторы концерта сделали все, чтобы не допустить паники и помогли спасателям МЧС эвакуировать людей из зала (около трех тысяч человек).

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день в здании дворца продолжают иметь место нарушения требований пожарной безопасности, которые могут привести к возникновению пожара и препятствуют свободной эвакуации людей. Главное управление МЧС Украины в городе Киеве неоднократно обращало внимание руководства „Украины” на неудовлетворительное противопожарное состояние здания, однако никакой реакции с их стороны не было.

Об имеющихся проблемах в обеспечении противопожарной защиты Дворца Главным управлением неоднократно информировался руководитель Национального дворца искусств „Украина” Николай МОЗГОВОЙ.

По инициативе Главного управления, вопрос обеспечения противопожарного состояния здания 7 декабря 2006 года рассматривался на совещании в Государственном управлении делами.

Здание Национального дворца искусств "Украина" было введено в эксплуатацию в 1970 году. Дворец был построен с существенными отклонениями от требований нормативных актов по вопросам пожарной безопасности.

Принимая во внимание конструктивные особенности здания и ввиду отсутствия в то время технической возможности выполнения указанных противопожарных мер, специальным постановлением Совета министров СССР от 19 сентября 1970 года № 819 /рс было принято решение о создании непосредственно во дворце военизированной пожарной части со штатом 26 работников. Однако по инициативе директора дворца Н.МОЗГОВОГО с 2005 года указанная пожарная часть была расформирована, говорится в сообщении.

Необходимость суточного дежурства пожарных на подобных объектах подтверждалась не раз, когда возникали пожары в театре им. Ивана Франко, Детском театре на Подоле, в Национальной опере Украины.

В Главном управлении МЧС Украины в городе Киеве отмечают необходимость решить вопрос о восстановления во дворце „Украина” пожарной части и устранить все выявленные нарушения правил пожарной безопасности.