В УНИАН пройдет пресс-конференция: «Современные миграционные тенденции в Украине»

11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Современные миграционные тенденции в Украине». Будут представлены последние мероприятия, проведенные в рамках Седеркопингского процесса, в частности семинар на тему „Трудовая миграция и денежные переводы мигрантов”, презентация исследования „Миграционные тенденции в 2004-2006 гг. в Украине, Беларуси, Молдове и странах, которые недавно присоединились к ЕС”. В пресс-конференции примут участие - глава Миссии МОМ в Украине Джефри Лабовиц, заместитель Регионального Представителя УВКБ ООН в Украине, Беларуси и Молдове Изабель Михуби и атташе Представительства Европейской Комиссии в Украине и Беларуси Бернард Богеспергер (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 254-53-46, gorova@unhcr.org, www.soderkoping.org.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.