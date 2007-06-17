Умер Джанфранко Ферре (фото)
22:56, 17 июня 2007Общество
2557 0
63-летний модельер работал после двух инсультов
|Джанфранко Ферре
По сообщениям итальянских СМИ, 63-летний Джанфранко Ферре был доставлен в миланскую больницу Сан-Раффаэле после апоплексического удара.
До госпитализации Ферре перенес два инсульта, после которых он полностью пришел в себя и продолжал работу.
В мире моды Ферре начал свою деятельность в начале 70-х годов. Первую его коллекцию публика увидела в 1978 году, а мировую известность модельер обрел в 1989-м.
В Италии Джанфранко Ферре называют "архитектором" не только потому, что у него архитектурное образование, но также и за строгость стиля созданной им одежды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter