Умер Джанфранко Ферре (фото)

Известный итальянский модельер Джанфранко Ферре скончался в воскресенье в миланской больнице Сан-Раффаэле, сообщило Associated Press со ссылкой на представителей больницы.

По сообщениям итальянских СМИ, 63-летний Джанфранко Ферре был доставлен в миланскую больницу Сан-Раффаэле после апоплексического удара.

До госпитализации Ферре перенес два инсульта, после которых он полностью пришел в себя и продолжал работу.

В мире моды Ферре начал свою деятельность в начале 70-х годов. Первую его коллекцию публика увидела в 1978 году, а мировую известность модельер обрел в 1989-м.

В Италии Джанфранко Ферре называют "архитектором" не только потому, что у него архитектурное образование, но также и за строгость стиля созданной им одежды.