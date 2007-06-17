Поезд ”Челябинск - Симферополь” столкнулся с грузовым составом

Два поезда столкнулись в Воронежской области, ранено семь человек, из них один ребенок.

Как передает РИА «Новости», столкновение пассажирского поезда номер 279 "Челябинск - Симферополь" и грузового состава под номером 3003 произошло в 14.40 в воскресенье на перегоне Лиски - Валуйки.

Пассажирский поезд на склоне догнал грузовой состав на скорости примерно 20 километров в час и столкнулся с ним. Все пострадавшие госпитализированы.