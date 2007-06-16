Болгарское судно подобрало в море украинца, исчезнувшего 30 мая

В 12.00 16 июня в Черном море, в170 километров на запад от мыса Херсонес, болгарским сухогрузом «Бриз» найден украинский катер «Дик» с одним членом экипажа на борту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, выяснилось, что указанный катер еще 30 мая вышел из порта Очаков в порт Севастополь и исчез. Со времени, когда стало известно об исчезновении человека и катера, в частности, с 12.00 1 июня в акватории Черного моря и прибрежной зоне продолжался поиск.

Государственным морским спасательным координационным центром Минтранссвязи были оповещены все суда, находившиеся в северо-западной части Черного моря. По информации, переданной „Бризом” по радио, спасенный гражданин живой, истощенный, но угрозы его жизни нет. Болгарское судно следует в румынский порт Сулина. Однако его капитану предложено частично изменить маршрут и доставить спасенного и катер в порт Усть-Дунайск (Украина), где передать его украинским властям.