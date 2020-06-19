Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева выплатила двоим пострадавшим по 31 гривне компенсации

Почему Зайцева перевела именно такую сумму, адвокату пострадавшим пока выяснить не удалось.

Елена Зайцева, которая отбывает 10-летний срок лишения свободы за совершение смертельного ДТП в Харькове в октябре 2017 года, начала выплату компенсаций пострадавшим.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила адвокат потерпевшей стороны Лариса Матвеева.

По ее информации, Зайцева выплатила двоим пострадавшим компенсации в сумме 31 грн 67 коп.

«Эта сумма была перечислена от Зайцевой в рамках исполнительного производства, как компенсация ущерба, причиненного в результате ДТП», - рассказала Матвеева.

Почему Зайцева перевела именно такую сумму, адвокату пока выяснить не удалось.

«Мы обращались с адвокатским запросом с просьбой предоставить информацию о том, работает ли Зайцева в исправительном центре, если да – то как и кем. Но нам было отказано руководством центра в предоставлении такой информации», - отметила адвокат.

По ее словам, защитники пострадавших планируют обращаться в исправительную службу, чтобы через нее получить от руководства колонии ответы на интересующие вопросы.

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Также Матвеева добавила, что второй осужденный за совершение указанного ДТП – Геннадий Дронов пока не начал выплачивать компенсацию.

Зайцева и Дронов обязаны солидарно выплатить почти 8 млн грн компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому с лишением права управлять автомобильными средствами на три года.

В апреле 2020 года Верховный суд Украины оставил без изменений приговор суда первой инстанции без изменений.

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