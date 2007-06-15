Завтра в Украине до + 36°

Завтра в Украине сохранится жаркая погода с температурой ночью 16-21°; днем 28-33°, в южных, восточных и центральных областях местами 34-36°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, днем в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, в северных областях местами грозовые дожди. Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с.

17-18 июня - переменная облачность. В восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму преимущественно без осадков; на остальной территории местами грозовые дожди, в северных, а 17 июня и в западных областях повсюду. Ветер южный с переходом в западных, северных и центральных областях в северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура в южной, восточной части страны и в Днепропетровской обалсти ночью 17-22°, днем 30-35° (18 июня в Одесской и Николаевской областях 26-31°); на остальной территории ночью 15-20°, днем 23-28° (17 июня в северных и центральных областях преимущественно 26-31°).

19-20 июня - местами кратковременный дождь, гроза; в западных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 22-28°; в южной, восточной части и в Днепропетровской области ночью 16-21°, днем 27-32°.

В Киеве и области в субботу сохранится жаркая погода с температурой ночью 16-21°, днем 28-33°. Ночью преимущественно без осадков, днем отдельные грозовые дожди. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с.

17-18 июня - переменная облачность. Днем 17 и ночью 18 июня кратковременные дожди, грозы; в остальное время преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°; днем 17 июня 26-31°, 18 июня 23-28°.

19-20 июня - местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°.