Украинская налоговая система - самая худшая в мире

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет самой худшей в мире отечественную налоговую систему, но надеется, что новый Налоговый кодекс улучшит финансовые отношения между властью и бизнесом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что недавно встречался с ведущими международными экспертами, которые проводили исследование национальных налоговых систем мира. Было исследовано 175 систем, и украинская налоговая система стоит на 174 месте. «Вывод простой и самый короткий – мы имеем самую худшую в мире налоговую систему», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он назвал это серьезным вызовом, поскольку такая ситуация не дает развиваться бизнесу, в том числе в части инвестиций.

«Это вопрос, по сути, “долгостроя”, который касается нашей фискальной модели. Речь идет как о плохих налогах, так и о плохом администрировании. И это является угрожающей, серьезной проблемой», - подчеркнул глава государства.

В.ЮЩЕНКО надеется, что до конца текущего года будет принят новый Налоговый кодекс. «Я надеюсь, что весомыми вопросом, который будет вынесен на октябрь-ноябрь в парламент, будет новый Налоговый кодекс, который будет содержать радикальные изменения в инструментах и механизмах реализации фискальных отношений между властью и бизнесом», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО также считает, что этот документ будет имплементировать основные международные правила в налоговой сфере. «Я надеюсь, что хватит политической воли тех людей, от которых зависит принятие этого решения в парламенте», - отметил Президент.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО в своем выступлении уделил внимание судебной системе, которая, по его мнению, блокирует развитие экономики. «У нас, по сути, заморожена судебная система, которая имеет большой уровень коррупции, которая имеет сложную репутацию в общественных отношениях и существенно сдерживает экономический рост», - отметил он.

Президент высказался за необходимость принятия двух основных законов, направленных на решение фундаментальных проблем в этой сфере. В частности, В.ЮЩЕНКО надеется, что до конца года будет принят в целом внесенный им закон о судоустройстве, а также будет принят закон о статусе судей, поскольку сегодня в обществе, по словам Президента, есть много замечаний по процедуре кадрового подбора судей, мониторингу их соответствия профессии.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности в конце февраля разработал проект создания Налогового кодекса. Концепцией, в частности, предлагается ограничение ставки налога на добавленную стоимость до 2009 года на 5% - до 15%, налога на прибыль - до 20%. Кроме того, финансовый комитет ВР предлагает ввести налог на имущество юридических и физических лиц.