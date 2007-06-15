Ющенко прогнозирует формальное вступление в ВТО до ноября

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что Украина приобретет формальное членство во Всемирной торговой организации до ноября текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина выполнила все обязательства, которые вытекали из ее неформальных консультаций с рабочей группой ВТО. В частности, принято все необходимое законодательство.

Президент напомнил, что несколько дней назад подписал 9 законов, необходимых для вступления в ВТО, и пообещал в ближайшие дни подписать еще два закона.

«Вся соответствующая нормативно-правовая база принята, все законы, которые дают технические и правовые основания отчитываться рабочей группе по выполнению всех обязательств», - сказал Президент.

По его убеждению, до конца года, в частности, до ноября, Украина пройдет все процедуры для формального приобретения членства в этой организации.

После этого, прогнозирует В.ЮЩЕНКО, Украина начнет активные переговоры с Европейским Союзом относительно создания зоны свободной торговли.

Он подчеркнул, что вступление Украины в ВТО и начало переговоров о вхождении Украины в зону свободной торговли с ЕС является взаимосвязанными вещами.

Президент назвал присоединение к зоне свободной торговли с ЕС стратегической целью Украины.

Справка УНИАН. Украина завершила переговоры со всеми членами Рабочей группы ВТО, кроме Киргизстана (подписание планируется в ближайшее время), подписав 49 протоколов о взаимном доступе на рынки товаров и услуг.

Украина пытается вступить в ВТО с 1993 года.