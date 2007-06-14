Янукович: в Украине сформирован запас дизельного топлива

В Украине сформирован запас дизельного топлива в объеме 200 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам в Полтаве.

«Сегодня в государстве сформирован запас 200 тыс. тонн дизельного топлива и сегодня реализация сельхозпроизводителям идет на уровне 330-340 грн. за 1 тонну», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер подчеркнул, что в Украине не существует проблемы с обеспечением аграрного сектора горюче-смазочными материалами.

Он также сообщил, что правительство контролирует ситуацию по обеспечению внутреннего рынка низко- и высокооктановыми бензинами.

«У нас есть возможность рыночными методами влиять на ценовую политику по низкооктановым бензинам. Что касается высокооктановых бензинов – в нашем государстве они производятся в ограниченном объеме, но мы работаем с собственниками нефтеперерабатывающих заводов, чтобы они модернизировали свои производства», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в сентябре-октябре компания «Лукойл» приступит к производству на Одесском нефтеперерабатывающем заводе высокооктановых бензинов, хотя и этого будет не достаточно.

Премьер подчеркнул, что сейчас правительство договаривается с нефтетрейдерами об увеличении до конца года объемов поставок высокооктановых бензинов. «Это также будет влиять на цену, но нужно все время держать руку на пульсе», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.