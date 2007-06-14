Ющенко обсудил с Митталом вопросы приватизации КГОКОРа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с Лакшми МИТТАЛОМ, владельцем Arcelor Mittal вопросы предстоящей приватизации Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня глава государства на брифинге в Кривом Роге заявил, что Украине не следует откладывать в долгий ящик приватизацию данного недостроенного объекта. «Прежде мы должны урегулировать вопросы международного характера с Румынией и Словакией, которые наряду с Украиной в свое время участвовали в строительстве комбината окисленных руд», - отметил глава государства.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украине следует обеспечить максимальную публичность приватизации данного объекта.

Напомним, приватизация Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд была остановлена специальным постановлением правительства Юрия ЕХАНУРОВА.

В мае 2006 года Mittal Steel направила на имя Президента и премьер-министра Украины предложения по созданию СП для достройки КГОКОРа. Mittal Steel предлагала организовать сотрудничество правительств Румынии и Словакии в проекте создания нового СП на базе КГОКОРа и инвестировать 800 млн. долл. для того, чтобы запустить комбинат на полную мощность - 10,5 млн. тонн окатышей в год.

В мае же Словакия отказалась от участия в достройке КГОКОРа.

Наряду с Arcelor Mittal на КГОКОР претендуют «Северсталь», российская группа «Металлоинвест», «Магнитогорский меткомбинат» (РФ) и Sinosteel (Китай).

Справка УНИАН. Сметная стоимость строительства КГОКОРа, начавшегося в 1985 году, составляет 2,4 млрд. долларов, из которых освоено 1,65 млрд. долл. Доля Украины - 56,4%, Румынии - 28%, остальное принадлежит Словакии. В настоящий момент строительная готовность комбината достигает 66%.

Для завершения строительства и ввода в эксплуатацию первой очереди комбината необходимо около 200 млн. долл.

Мощность предприятия - 10 млн. тонн окатышей, первого пускового комплекса - 6,6 млн. тонн.

В августе 2006 года правительство решило создать на базе Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд совместное предприятие в форме акционерного общества с государственной долей в уставном фонде не меньше 50+1 акция.