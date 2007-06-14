Политическая ситуация не влияет на экономику страны

Политическая ситуация не имеет негативного влияния на экономику страны. Об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, среди положительных факторов, которые свидетельствуют об этом А.ШЛАПАК назвал преодоления рубежа в 25 млрд. долл. международных валютных резервов Национального банка Украины. Он также отметил позитивные показатели работы фондового рынка, в частности, рост индекса ПФТС до рекордного значения (14 июня индекс ПФТС впервые в истории преодолел рубеж в 1000 пунктов и вырос на 3,87% до 1022,80 пункта – УНИАН).

«Экономика страны остается сильной, и, политическая ситуация не имеет негативного влияния на экономику», - сказал А.ШЛАПАК.