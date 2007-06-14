Савик Шустер и Анна Безлюдная на пресс-конференции расскажут о запуске нового проекта

Сегодня в 11-00 состоится пресс-конференция по поводу запуска на телеканале "Интер" проекта "Великие украинцы" с Савиком Шустером. Участники: Савик Шустер и генеральный продюсер канала Анна Безлюдная (“Интерфакс-Украина”, ул. Рейтарская, 8/5а). Нужна аккредитация. Телефоны: 490-67-65 (внутренний 809), 8-050-942-43-43, e-mail: ipavlyk@inter.ua.

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